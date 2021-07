Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các huyện Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên và quận Hải An khẩn trương, nghiêm túc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch.

Theo chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Hải Phòng, ngày 21/7, lực lượng Công an liên tiếp phát hiện các vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Vi phạm chủ yếu tập trung ở công tác quản lý các dịch vụ karaoke.



Cụ thể, hồi 4h40, Công an quận Hải An đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke, tại số 289C đường Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An tiếp cùng lúc 19 khách.



Hồi 14h30, Phòng PC02, Công an thành phố kết hợp với Công an huyện Thủy Nguyên đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Phố Núi, Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Minh Đức có 44 người tập trung, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Hình ảnh nam nữ 'hát chui' giữa mùa dịch

Hồi 22h30, Công an huyện Tiên Lãng phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Nice, Khu 3 Thị trấn Tiên Lãng nhận cùng lúc 46 khách.

Các quán này đều nhận khách trong thời gian thành phố Hải Phòng yêu cầu đóng cửa hoạt động karaoke để phòng, chống dịch Covid-19.



Để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để xảy ra các vi phạm tương tự, Thường trực Thành ủy yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng và quận Hải An khẩn trương, nghiêm túc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm vì đã để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Báo cáo kiểm điểm gửi Thường trực Thành ủy trong ngày 23/7 để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét.

Ngoài ra, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (không cấp lại) đối với các cơ sở kinh doanh karaoke nêu trên và các cơ sở kinh doanh karaoke khác cố tình vi phạm.

Hoài Anh