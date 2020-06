Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Điện Biên cũng đã có tân Giám đốc Công an tỉnh từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thôi chức vụ Giám đốc Công an tỉnh, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XIV đến tuổi chờ nghỉ hưu đối với Thiếu tướng Sùng A Hồng.

Trung tướng Lương Tam Quang trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định chờ hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Sùng A Hồng

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này.

Công an thành phố Hải Phòng tổ chức buổi lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hải phòng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam kể từ ngày 1/7 tới.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Tại tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Hùng nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nhận chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông

Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nhận chức vụ là Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Hoài Anh