Rạng sáng 26/7, người dân tìm thấy thi thể 2 vợ chồng ông Nhỡ trong nhà sau vụ cháy có nhiều dấu hiệu bất thường.

Thượng tá Ngô Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn, có nhiều tình tiết bất thường.

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong cửa hàng đồ điện bị cháy

Vụ cháy nhà xảy ra tại cửa hàng đồ điện của ông Phạm Trung Nhỡ, trú tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến. Khi mọi người tới nơi thì hai vợ chồng ông Nhỡ đã tử vong. Công an huyện Vĩnh Bảo đã báo cáo sự việc về Công an thành phố, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai để điều tra.

Hiện trường vụ hoả hoạn



Lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo thông tin, rạng sáng nay (26/7), người dân phát hiện vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị San đã tử vong ở trong nhà.

Trước đó, khoảng 1h30 sáng, nhà ông Phạm Trung Nhỡ bị cháy. Hơn 4h thì đám cháy được dập nhưng vợ chồng chủ nhà đã tử vong.

Hai vợ chồng ông Nhỡ có cửa hàng bán đồ điện và tạp hóa, vật liệu xây dựng khá lớn.

Lãnh đạo phòng hình sự, Công an TP Hải Phòng có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra

Hàng xóm 2 nạn nhân cho biết, vào khoảng 1h30 sáng nay, họ đang ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng đồ điện nhà ông Nhỡ. Họ chạy ra thì thấy ngọn lửa bùng lên, lan sang cả cửa hàng vật liệu xây dựng.

Vụ hoả hoạn được dập tắt, không cháy lan sang nhà hàng xóm

Phong toả hiện trường, phục vụ điều tra

Vợ chồng ông Nhỡ sống hiền lành, làm ăn uy tín lâu nay tại địa phương và không có mâu thuẫn gì với ai.

9h sáng nay, thi thể 2 nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa ra khỏi hiện trường, mổ pháp y tìm nguyên nhân tử vong.

Nguyễn Thu Hằng