Sáng nay, Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) tiến hành phong tỏa, khám xét quán bar Vegas (79 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh TT-Huế) nghi liên quan đến đường dây cá độ bóng đá.

Quán bar Vegas tọa lạc trên tuyến đường trung tâm TP Huế

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, việc khám xét tại quán bar Vegas có liên quan đến chuyên án phá đường dây cá độ bóng đá do Cục An ninh mạng (Bộ Công an); Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh TT-Huế) và Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp điều tra.

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó GĐ công an tỉnh TT-Huế xác nhận thông tin trên.

Theo Phó GĐ Công an tỉnh TT-Huế, chuyên án cá độ bóng đá liên tỉnh do Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thiết lập, lực lượng Công an tỉnh TT-Huế và Công an tỉnh Quảng Nam có chức năng phối hợp.

“Việc khám xét quán bar Vegas được tiến hành sau khi lực lượng công an xác định chủ quán bar nằm trong đường dây cá độ bóng đá. Cũng trong sáng nay, đối tượng này đã bị bắt giữ”, Đại tá Lê Văn Vũ cho biết.

Cục An ninh mạng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh TT-Huế phong tỏa hiện trường, khám xét quán bar lớn nhất TT-Huế

Được xem là quán bar lớn nhất tỉnh TT-Huế, nằm tọa lạc trên tuyến đường trung tâm TP Huế nhưng kể từ khi đưa vào hoạt động, địa điểm kinh doanh – dịch vụ này dính nhiều “tai tiếng”.

Trước đó, vào tháng 1/2019, Công an tỉnh TT-Huế phát hiện một số kẻ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nên Công an tỉnh TT-Huế lập chuyên án đấu tranh.

Sau một tháng xác lập chuyên án, vào lúc 0h ngày 26/1, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TT-Huế chủ động phối hợp Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Công an) tổ chức phá án.

Tại thời điểm cảnh sát kiểm tra, quán bar nói trên có khoảng 280 khách và nhân viên. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 100/280 khách hàng và nhân viên dương tính với chất ma túy.

Quang Thành