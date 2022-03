Suốt 3 năm qua, hơn 200 hộ tiểu thương ở chợ Còng huyện Tĩnh Gia (nay là TX Nghi Sơn) vẫn chưa được nhận tiền đền bù do cháy chợ.

Tháng 1/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ, kinh doanh, khai thác chợ Còng. Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Thương mại và xây dựng Đông Bắc (Công ty Đông Bắc).

Để thực hiện xây dựng chợ mới, Công ty Đông Bắc đã làm khu chợ tạm cho các hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán. Chợ tạm mới đưa vào sử dụng đã xảy ra hỏa hoạn. Vụ việc xảy ra vào lúc 2h ngày 2/10/2019 khiến hơn 400 gian hàng của 200 hộ tiểu thương bị cháy rụi, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

“Việc để xảy ra cháy chợ trách nhiệm thuộc về Công ty Đông Bắc. Bởi, khi xây dựng chợ tạm chúng tôi đã phải thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản phí như PCCC, bảo vệ, vệ sinh môi trường… tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua hàng trăm hộ tiểu thương vẫn mòn mỏi chờ đợi tiền đền bù”, một tiểu thương bức xúc nói.

Toàn cảnh khu chợ tạm cháy thành tro

Mới đây nhất, ngày 2/3, UBND thị xã Nghi Sơn có kế hoạch tổ chức di chuyển các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ tạm vào chợ Còng mới.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư là Công ty Đông Bắc sẽ miễn toàn bộ tiền thuê địa điểm kinh doanh (quầy hàng) đối với hộ tiểu thương kinh doanh tại tầng 1 trong hai năm đầu, năm thứ 3 giảm 30%; tầng 2 là miễn ba năm đầu, năm thứ 4 giảm 30%; năm kế tiếp thu theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, công ty cũng hỗ trợ toàn bộ kinh phí lắp đặt quầy hàng, cửa cuốn, hệ thống điện cho tất cả các hộ tiểu thương kinh doanh tại tầng 1 và tầng 2.

Tuy nhiên, các tiểu thương nơi đây cho biết, họ sẽ không đồng ý di chuyển vào chợ mới cho đến khi nhận được tiền đền bù thiệt hại về tài sản do công ty làm cháy chợ.

Tiểu thương gào khóc vì toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi

Để giải quyết thắc mắc của các tiểu thương, ngày 14/3, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Tiến Dũng đã chủ trì buổi hội nghị thông qua phương án sắp xếp vị trí kinh doanh cho các tiểu thương.

Ông Dũng cho biết, về kiến nghị của tiểu thương liên quan đến bồi thường thiệt hại do cháy chợ tạm năm 2019, vụ việc đã được cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hiện Công an tỉnh đã báo cáo xin ý kiến 3 ngành tư pháp Trung ương để xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong vụ cháy chợ tạm. Sau khi có ý kiến hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật, thị xã Nghi Sơn sẽ thực hiện các nội dung tiếp theo.

Hàng trăm tiểu thương không vào chợ mới vì 3 năm qua chưa nhận được tiền đền bù

“Thời gian qua, UBND thị xã Nghi Sơn đã nhiều lần có văn bản, lần gần nhất ngày 10/3/2022 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm có kết luận điều tra vụ việc để trả lời tiểu thương”, ông Dũng cho biết.

Lê Dương