Nghi phạm vụ giết người ở Bắc Giang là Trần Văn Hiếu trước khi bị bắt giữ đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm đánh lạc hướng của lực lượng công an.

Công an tỉnh Bắc Giang vào tối 24/10 đã di lý bị can Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu thường trú ở xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) từ tỉnh Lào Cai về địa phương để điều tra về tội Giết người.

Hiếu là nghi phạm sát hại 3 người thân trong gia đình là ông Trần Đình L. (72 tuổi, bố Hiếu), bà Bùi Thị Th. (72 tuổi, mẹ Hiếu) và Trần Thị Th. (45 tuổi, em của Hiếu) vào hôm 22/10 tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy Honda Dream của bố để bỏ trốn. Khi đi, nghi phạm đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

Quá trình chạy trốn, Hiếu đi xe máy đi qua nhiều tỉnh, thành.

Trần Văn Hiếu chạy qua nhiều tỉnh thành

Theo công an, trong ngày 22/10, Hiếu chạy xe máy về Hà Nội, sau đó tiếp tục qua các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình… Hình ảnh Hiếu đi xe máy bỏ trốn trên tuyến đường cao tốc cho ô tô Hà Nội - Hà Nam bị camera an ninh ghi lại vào 20h37 tối 23/10.

Đến ngày 24/10, Hiếu vòng ngược lên Lào Cai. Khi đến một chốt kiểm soát dịch ở xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai), Hiếu bị bắt.

Thời điểm bị bắt, Hiếu vẫn điều khiển chiếc xe Honda Dream và mặc quần áo như thời điểm bỏ trốn ngày 22/10.

Nghi phạm Trần Văn Hiếu được di lý về tỉnh Bắc Giang để phục vụ điều tra

Cũng trong ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Hiếu về tội Giết người.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bắt nghi phạm sát hại cha, mẹ và em gái ở Bắc Giang Trần Văn Hiếu (SN 1974, ở Bắc Giang)- nghi phạm sát hại ba người trong một gia đình ở Bắc Giang- vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Lào Cai.

Nhị Tiến