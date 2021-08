8 người hát karaoke giữa mùa dịch, không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người đã bị phạt với số tiền 117,5 triệu đồng.

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) Lê Thanh Tùng cho biết, đã ký quyết định xử phạt hành chính 8 người về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, với tổng số tiền phạt là 117,5 triệu đồng.

Theo đó, ông Trần Ngọc Thuận, chủ quán bị phạt 20 triệu đồng, còn 7 khách hát karaoke thì có 6 người bị phạt với số tiền 15 triệu đồng/người, một cô gái do chưa đủ 18 tuổi nên bị phạt 7,5 triệu đồng.

Các đối tượng tụ tập hát karaoke bị công an phát hiện, xử lý

Trước đó, tối 26/7, Công an thị xã An Nhơn phối hợp với tổ công tác của UBND phường Bình Định tiến hành kiểm tra quán karaoke (không tên, không có giấy phép hoạt động) do ông Trần Ngọc Thuận (SN 1989, ở tại tổ 3, khu vực Kim Châu, phường Bình Định) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 7 người, gồm 4 nam (ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) và 3 nữ (ở tại 150 Hàm Nghi, phường Bình Định) đang hát karaoke trong 1 phòng.

Quỳnh Trang