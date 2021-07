Lực lượng chức năng thay đổi phương thức kiểm tra người dân ra đường theo xác suất ngẫu nhiên sau khi chốt kiểm soát thực hiện Chỉ thị 16 hoạt động trở lại.

Ngày 15/7, nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các quận/huyện ở TP.HCM được tái khởi động sau 2 ngày tạm dừng.

Các chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã được tái khởi động

Theo ghi nhận tại quận Gò Vấp, 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa phương đã được khởi động lại. Nếu trước đây, lực lượng chức năng đặt rào chắn ngăn đường và kiểm tra tất cả phương tiện ra vào địa bàn thì nay chốt kiểm soát hoạt động theo hướng mở hơn.

Cụ thể, lực lượng chức năng linh động kiểm tra người dân ra đường theo xác suất ngẫu nhiên. Bất cứ người dân nào cũng có thể bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ, xem ra đường có thật sự cần thiết hay không.

Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra

Một tài xế lái xe tải được cảnh sát kiểm tra giấy tờ thông hành xem có thuộc lý do chính đáng không

Nếu trước đây, lực lượng trực chốt kiểm tra tất cả xe ra vào thì nay chỉ kiểm tra theo xác suất ngẫu nhiên

Chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Kiệm có lực lượng túc trực nhưng không kiểm tra người dân qua lại

Chốt kiểm soát trên đường Quang Trung, cả hai hướng ra vào quận Gò Vấp đều có lực lượng chức năng chốt chặn

Lực lượng chức năng kiểm soát ngẫu nhiên người đi đường

Một xe tải lưu thông từ quận 12 vào Gò Vấp được cảnh sát kiểm tra giấy thông hành. Tài xế xuất trình giấy tờ chứng nhận hợp lệ nên được cho qua

Tại quận Bình Thạnh, trên đường Nguyễn Xí, Phan Văn Trị cũng được lập chốt kiểm soát người đi đường.

Lực lượng chức năng gồm CSGT, Quân đội, tình nguyện viên… đã thay phiên nhau kiểm tra giấy tờ người dân, không kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19. Những ai không có giấy tờ do công ty nơi làm việc cấp, hoặc không có lý do chính đáng đều được yêu cầu quay đầu.

Theo quan sát, hầu hết người dân ra đường là những shipper nên đều có giấy tờ đi đường nên được qua chốt Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) vì có lý do chính đáng.

Chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh

Các phương tiện qua lại thuận lợi tại chốt kiểm soát đường Lê Quang Định

Chốt kiểm soát đường Phan Văn Trị lực lượng chức năng chỉ kiểm tra xác suất ngẫu nhiên

Lực lượng chức năng kiểm soát linh hoạt hơn so với thời điểm những ngày đầu thực hiện Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Từ 9/7, TP.HCM thực hiện gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Chính quyền TP đã lập 323 chốt kiểm soát phương tiện, trong đó có 12 chốt kiểm soát tại vị trí giáp ranh với các tỉnh do Công an TP chủ trì; 311 chốt do quận, huyện chủ trì.

Đến ngày 13/7, nhiều chốt tại các quận/huyện được di dời, không kiểm tra người dân nữa.

