Có ít nhất bốn máy quay chuyên dụng được bố trí xung quanh khu vực chính điện chùa Phúc Khánh để phát trực tiếp lễ cầu an tại chùa lên mạng xã hội Facebook.

Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, UBND phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) yêu cầu tạm dừng việc đón khách tại các cơ sở tôn giáo, do đó, chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến. Đây là năm đầu tiên nhà chùa tổ chức cầu an theo hình thức này.

Video lễ cầu an online tại chùa Phúc Khánh:

Đại lễ cầu an trực tuyến diễn ra vào tối 25/2 trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội". Hình ảnh các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện được phát đến đông đảo nhân dân.

Dàn máy quay đưa lễ cầu an chùa Phúc Khánh đến với nghìn người dân

Ttrong chính điện của Tổ đình Phúc Khánh tối 25/2, lượng người đến đây thưa thớt, thực hiện giãn cách khi làm lễ theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ở khu vực chính điện, có bốn máy quay chuyên dụng được đặt sẵn tại các góc chuyển tải đa dạng các góc máy trong quá trình phát trực tuyến lên mạng xã hội.

Đơn vị tổ chức phát trực tiếp lễ cầu an tại chùa bố trí 5-6 người để vận hành, mỗi người một nhiệm vụ từ quay phim, điều phối và bộ phận kĩ thuật viên.

Khu vực kĩ thuật

Ban tổ chức làm việc tập trung để chuyển tải hình ảnh đến đông đảo nhân dân, đường truyền ổn định

Trên trang Facebook Học viện Phật giáo Việt Nam, tính đến khoảng 21h, có hơn 3000 lượt theo dõi về đại lễ cầu an Tổ đình Phúc Khánh. Nhiều người tại nhà chùa cũng bật điện thoại để theo dõi về đại lễ được tổ chức tại chính điện.

"Tôi có hàng chục năm dự lễ cầu an, nhưng đây là lần đầu xem đại lễ trực tuyến nên cũng khá tò mò. Hình ảnh được phát sắc nét, chuyển cảnh đa dạng, không nhàm chán", bà Lan (quận Đống Đa) nói.

Người dự lễ giữ khoảng cách an toàn theo quy định

Khu vực tổ chức đại lễ cầu an

Máy quay được bố trí ở các góc để các cảnh quay đa dạng

Những người dự lễ đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19

Hòa thượng Thích Thanh Quyết chủ trì đại lễ cầu an Tổ đình Phúc Khánh

Phật tử thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang trong quá trình làm lễ

Cảnh đại lễ được tổ chức trang nghiêm

Khu vực chính điện Tổ đình Phúc Khánh

Quyển kinh đặt gọn gàng tại bàn làm lễ

Mâm cúng lễ cầu an trong chùa Phúc Khánh

Người dân theo dõi đại lễ bằng hình thức trực tuyến Hình ảnh lúc phát trực tiếp rõ nét, đường truyền ổn định

Thỉnh chuông trước khi vào đại lễ cầu an

