Trên cánh đồng vàng ươm màu lúa chín, vợ chồng ông Nguyễn Văn Bảy (xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam) người gặt người bó để kịp mang về nhà.

Hơn hai tuần qua, huyện Lục Nam (Bắc Giang) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sau đó chuyển sang giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Khác với không khí ngày mùa những năm trước, năm nay trên cánh đồng rộng mênh mông chỉ lác đác một vài bóng người thu hoạch lúa chín.

Người dân thu hoạch lúa trên cánh đồng thôn Trung An, xã Lan Mẫu

Ông Nguyễn Văn Bảy bên bó lúa trĩu bông của gia đình

"Các năm trước, dù nắng nóng, thi thoảng mấy anh em hàng xóm còn ngồi tụm lại để uống nước giải khát, cười nói rôm rả nhìn ruộng đồng hối hả người xe đi lại. Năm nay, vì lệnh giãn cách nên nhìn không khí trên cánh đồng khác hẳn, chỉ mong xong việc rồi ai về nhà nấy", ông Nguyễn Văn Bảy (60 tuổi, thôn Trung An, xã Lan Mẫu) chia sẻ.

Gia đình ông Bảy có khoảng 1 mẫu ruộng, khi được hỏi về vụ mùa năm nay ông phấn khởi khoe "lúa trĩu bông", được mùa hơn vụ trước. Vừa nói, ông Bảy dùng quang gánh đưa từng bó lúa lên bờ để chất lên xe. Gương mặt của lão nông hơn nửa cuộc đời gắn bó với ruộng đồng ánh lên vẻ hạnh phúc.

Đa phần các thửa ruộng đã được người dân thu hoạch

"Năm nay vì dịch bệnh, nhà có trường hợp phải đi cách ly tập trung nên vợ chồng tôi nhờ người thân hỗ trợ trong việc thu hoạch. Mọi năm công việc của tôi nhàn hơn vì có các con đỡ giúp, năm nay có vất vả hơn nhưng sức khỏe tôi vẫn cáng đáng được", ông Bảy tâm sự.

Suốt nhiều năm gắn bó với đồng ruộng, ông cho biết chưa bao giờ chứng kiến ngày mùa mà trên cánh đồng lại vắng vẻ lạ thường như vậy.

Công an huyện Yên Dũng giúp dân thu hoạch lúa

Trên cánh đồng thuộc huyện Yên Dũng, tranh thủ những ngày cuối tuần, đoàn thanh niên Công an huyện huy động lực lượng chung tay giúp nhân dân thu hoạch lúa.

Thượng uý Phạm Văn Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên, Công an huyện Yên Dũng chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều gia đình buộc phải đi cách ly tập trung. Những cánh đồng đang vào vụ thu hoạch theo đó cũng đứng trước nguy cơ bị mất trắng do không có người thu hoạch.

"Nhận thấy điều đó, đoàn thanh niên của đơn vị tranh thủ vào ngày cuối tuần xắn tay hỗ trợ nhân dân. Trước khi hỗ trợ, chúng tôi cũng đến thôn để khảo sát xem gia đình nào thực sự cần thiết, khó khăn trong việc thu hoạch.

Vì khối lượng công việc dành cho công tác chống dịch rất lớn nên việc hỗ trợ nhân dân diễn ra trong khoảng thời gian rảnh hoặc tranh thủ từng giờ nghỉ ngơi", Thượng úy Thương kể.

Người dân thu gom rơm chất lên xe để làm thức ăn cho trâu, bò

Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết, là huyện miền núi, đời sống của bà con huyện Yên Dũng chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên khi bị cách ly xã hội người dân không thể vận chuyển nông sản ra khỏi địa bàn tiêu thụ. Đặc biệt, có nhiều gia đình neo đơn do con cái đi làm ở các khu công nghiệp bị cách ly nên việc thu hoạch nông sản cũng gặp nhiều khó khăn.

“Cuối tuần trước (ngày 5/6), chúng tôi đã hỗ trợ giúp 3 gia đình trong thu hoạch lúa. Công việc diễn ra từ sáng sớm đến khoảng 12h trưa. Những trường hợp trên có điểm chung là nhà neo người, vị trí ruộng lúa nằm ở chỗ sụt lún nên máy móc không thể tiếp cận", Thượng úy Thương thông tin.

Công an huyện Yên Dũng giúp dân thu hoạch lúa vào ngày cuối tuần

Không chỉ vụ lúa mà thời điểm cuối tháng 5/2021, dưa hấu chín rộ với sản lượng hàng nghìn tấn cũng được cán bộ chiến sĩ công an huyện phối hợp với các lực lượng thu hoạch, vận chuyển ra khỏi vùng dịch để tiêu thụ.

"Công việc chính của lực lượng công an thời điểm này là tham gia chống dịch, tuy nhiên thời gian ngoài giờ chúng tôi cố gắng chung tay hỗ trợ bà con cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt", Thượng tá Tuấn chia sẻ.

Đoàn Bổng