Ngư dân đánh bắt cá trên biển đã quay được đoạn video ‘vòi rồng’ cao hàng trăm mét tại biển Cửa Lò (Nghệ An). Hiện tượng hiếm thấy này còn xuất hiện hình ảnh cầu vồng bắt mắt ở khu vực ‘vòi rồng’.

XEM CLIP: VÒI RỒNG TRÊN BIỂN CỬA LÒ

browser not support iframe.

Chiều nay 6/10, lãnh đạo thị xã Cửa Lò cho biết, hai ngày trước ở vùng biển gần đảo Mắt xuất hiện cột "vòi rồng đã được ngư dân dùng máy điện thoại ghi lại video. Sau đó, người này đăng lên mạng xã hội thu hút nhiều người quan tâm. "Vòi rồng" là hiện tượng hiếm thấy ở vùng biển Cửa Lò trong thời gian gần đây.

Nhiều người khác cho biết, hiện tượng “vòi rồng” trên biển ít khi xuất hiện ở gần bờ. Đoạn video quay lại “vòi rồng” xuất hiện cách bờ biển Cửa Lò khoảng 10 hải lý.

Hình ảnh "vòi rồng", cầu vồng được ngư dân ghi lại:

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, miền Trung mưa to đến rất to, có nơi trên 600mm/đợt. Ước tính 72 huyện có nguy cơ ngập lụt.