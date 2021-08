Thường trực Thành ủy cho biết, TP sẽ hỗ trợ công nhân lao động, học sinh, sinh viên và người khó khăn bằng tiền mặt trong tháng 8 và 9/2021 cùng với lương thực, thực phẩm.

Hỗ trợ kịp thời người dân khó khăn

Chiều 15/8, Thường trực Thành ủy đã có chỉ đạo khẩn các quận, huyện và TP Thủ Đức khẩn trương rà soát các trường hợp công nhân lao động, học sinh, sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tiến hành hỗ trợ tiền nhà trọ; lương thực thực phẩm; hỗ trợ gói an sinh xã hội (bằng tiền mặt). Việc hỗ trợ trên tinh thần không bỏ sót, không để ai thiếu đói trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội.

Hàng trăm người dân khi nghe TP.HCM giãn cách xã hội thêm 1 tháng đã tự ý lên đường về quê

Thời gian được hỗ trợ là tháng 8 và 9/2021. Đồng thời, các địa phương tổ chức để bà con được tiêm vắc xin đầy đủ.

Trước đó ít giờ, Phó Bí thư Thành ủy Phan Văn Mãi cho biết, thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ, TP sẽ kéo dài giãn cách xã hội thêm 1 tháng (15/8 đến 15/9).

Để thực hiện, thành phố sẽ ưu tiên tối đa công tác phòng, chống dịch; đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Tập trung khống chế các nguồn lây nhiễm, đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất; đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế; giảm nhanh số ca tử vong…để từng bước đưa TP trở về trạng thái bình thường mới.

Ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM do dòng người tự ý về quê bằng xe máy

Trong thời gian kéo dài giãn cách, để nhân dân yên tâm đồng hành cùng chống dịch, TP sẽ nỗ lực bảo đảm cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của nhân dân.

Đồng thời, phát động phong trào “lấy sức dân chăm lo cho dân” và huy động tất cả những gì có thể từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn lực xã hội, sớm triển khai các gói an sinh để người nghèo, người già neo đơn, lao động tự do, mất việc làm và tất cả những người khó khăn có cuộc sống bảo đảm cơ bản cho đến khi TP chuyển sang trạng thái bình thường mới, trong đó có việc đưa vào hoạt động Trung tâm an sinh xã hội TP.

Vận động người ở lại TP được chăm lo, tiêm vắc xin

Trưa 15/8, hàng trăm người dân mang balo, đồ đạc và đi xe máy hướng từ TP.HCM ra quốc lộ để về quê, gây nên cảnh ùn ứ trước chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua phường Linh Trung giáp phường Tân Phú, TP. Thủ Đức. Hầu hết người dân muốn rời TP.HCM đều ở các tỉnh như miền Trung từ Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận.

Lực lượng chức năng giải thích, vận động người dân ở lại TP

Lực lượng chức năng TP.HCM đã giải thích rõ cho dân rằng TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và có quy định “ai ở đâu ở đó”.

Những trường hợp tự túc về quê thế này, cho dù có xét nghiệm kết quả âm tính, cũng không được phép lưu thông từ địa phương này sang địa phương khác.

Mặc dù vậy, người dân vẫn nán lại rất đông. Chính quyền địa phương phải liên tục phát loa vận động người dân quay về chỗ ở để hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, càng về trưa lượng người đổ về chốt mỗi đông, nhiều gia đình có con nhỏ.

Anh Trần Văn Tuấn (quê Hà Tĩnh) cho biết thất nghiệp đã 3 tháng nay và đến sáng nay nghe thông báo TP tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 1 tháng nữa.

Nhiều gia đình tìm cách về quê sau khi nghe thông tin TP giãn cách thêm 1 tháng

“Chúng tôi đã hợp tác, chung tay cùng TP để phòng chống dịch suốt 3 tháng qua nhưng đến nay mọi thứ đều cạn kiệt. Tiền thuê trọ, tiền ăn hằng ngày không còn nên không còn cách nào khác phải rủ nhau về. Ở lại thì không biết sống làm sao khi tình hình dịch vẫn còn phức tạp”- anh Tuấn chia sẻ.

Giữa đám đông hôm nay cũng có rất nhiều người dân Bình Định với hành lý cồng kềnh trên chiếc xe máy về quê. Đang bồng cháu nội khoảng 4 tuổi trên tay, người phụ nữ mệt mỏi tìm chỗ bóng râm để ngồi chờ.

“Vợ chồng tôi về Hoài Nhơn, Bình Định và đưa cháu nội đi cùng, vợ chồng con gái thì ở lại. Khổ lắm mới về bằng xe máy, chứ giờ ở lại biết sống làm sao giữa dịch bệnh thế này”- bà Huệ nói như khóc.

Đến hơn 11 giờ, sau nhiều giờ vận động người dân quay về nơi ở, chính quyền địa phương sẽ có biện pháp hỗ trợ, hàng trăm người đã quay đầu xe trở về nơi tạm trú.

Vận động người dân tự ý đi xe máy về quê ở lại TP.HCM Lực lượng chức năng TP.HCM đã vận động được hàng trăm người dân ở lại thành phố khi họ đi xe máy về quê vào sáng 15/8.

Hồ Văn - Như Sỹ