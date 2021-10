Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa ký quyết định tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch từ 12h trưa ngày 20/10.

Quyết định tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn do Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn ký ban hành ngày 19/10.

Tuy nhiên, tỉnh Hòa Bình vẫn yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai và duy trì các điểm khai báo y tế tại các tuyến đường Láng - Hòa Bình. UBND các huyện, TP duy trì và triển khai các điểm khai báo y tế tại các tuyến đường vào địa bàn của địa phương mình, kiểm soát chặt chẽ người qua lại tại các tuyến đường, các tuyến đường mòn, lối mở; tuyệt đối không để người về từ vùng dịch mà không biết, không khai báo y tế.

Tỉnh Hòa Bình có 2 chốt kiểm soát liên ngành do Công an tỉnh phụ trách. Tại các tuyến đường liên huyện, các chốt kiểm soát dịch bệnh do tổ liên ngành của địa phương duy trì.

Hòa Bình là một trong số các địa phương tiên phong trong việc “nới lỏng” về điều kiện ra/vào tỉnh đối với người từ địa phương khác tới.

Từ ngày 4/10, đã có sự điều chỉnh tại văn bản số 199 nới lỏng cho người tại các địa phương giáp ranh hàng ngày đi học và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cho phép các trường hợp đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ 2 mũi (liều cuối cùng tiêm được ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng) thì không cần phải xét nghiệm Covid-19 (nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc).

Đối với các trường hợp là giáo viên, học sinh, người lao động đang cư trú tại các địa phương giáp ranh, hàng ngày đi học và làm việc tại các trường học, đơn vị, doanh nghiệp ở Hòa Bình không cần phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 để qua các chốt kiểm dịch phòng chống dịch (trừ huyện Lạc Thủy).

Các trường học, đơn vị, doanh nghiệp có cán bộ, giáo viên, học sinh và người lao động thuộc các trường hợp nêu trên cấp thẻ có thông tin cá nhân, cung cấp danh sách để các chốt kiểm dịch xác định đúng đối tượng khi đi qua chốt.

Tuy nhiên, Hòa Bình cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh và người lao động thuộc đối tượng trên hạn chế di chuyển khỏi địa bàn nơi cư trú và nơi làm việc khi không thực sự cần thiết. Nếu cần đi ra khỏi địa bàn thì người dân phải báo cáo lãnh đạo nơi công tác, học tập và làm việc.

Đối với học sinh, cần yêu cầu phụ huynh cam kết không cho trẻ rời nơi cư trú khi không thực sự cần thiết và phải có thông báo với nhà trường nếu phải đi để có biện pháp theo dõi sức khỏe.

