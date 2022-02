"Việc người dân đấu tranh chống cái ác, cái vi phạm là tốt nhưng phải trong khuôn khổ pháp lý. Nhiều trường hợp đáng tiếc do thiếu hiểu biết mà đánh chết người trộm chó”.

Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân khẳng định như trên bên lề hội thảo về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở diễn ra hôm nay (9/2).

Theo Trung tướng Dân, nhắc đến nhà nước pháp quyền là nhắc tới việc quản lý, điều hành các ứng xử liên quan đến xã hội bằng pháp luật. Bảo vệ an ninh trật tự là một trong những quyền, nghĩa vụ của quần chúng nhân dân.

Ông cho biết, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định công dân phải có nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp, bảo vệ an ninh trật tự. Tuy nhiên, lực lượng nào sẽ đồng đồng hành cùng công an đang là câu hỏi được đặt ra.

Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân

"Lực lượng công an chắc chắn phải dựa vào quần chúng nhân dân. Khi ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm tổ chức, động viên, hướng dẫn, tập hợp quần chúng. Quy định của Hiến pháp đã có nhưng mang tính chất định hướng, tổng quát, còn luật sẽ cụ thể hóa", Trung tướng Trần Vi Dân nói và cho biết, cơ quan chuyên trách sẽ có hướng dẫn cụ thể để nhân dân biết mình được làm gì, không được làm gì khi phòng chống tội phạm.

Đạo luật thể chế hóa quan điểm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thụ hưởng cuộc sống bình yên, không có tội phạm, xã hội trật tự.

Trung tướng Dân khẳng định: "Việc đấu tranh chống cái ác, cái vi phạm là tốt nhưng phải trong khuôn khổ pháp lý. Nhiều trường hợp đáng tiếc do thiếu hiểu biết mà đánh chết người trộm chó...".

Tại hội thảo, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu danh nhân Việt Nam, cho biết dự án luật mới có tác động trực tiếp đến người dân nên công tác dân vận khi xây dựng, thu thập ý kiến phải được chú trọng, làm sao lắng nghe nhiều ý kiến nhất.

GS.TS Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học (Bộ Quốc phòng) cho rằng dự án Luật cần đảm bảo tính thống nhất về tổ chức, hoạt động, vai trò các lực lượng như công an xã, dân quân tự vệ...; đảm bảo tinh gọn, không phát sinh ngân sách, không để nhân dân phải đóng góp thêm.

Trước đó, phát biểu tham luận tại hội thảo khoa học Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được xây dựng tập trung 3 lực lượng gồm công an xã, dân phòng và bảo vệ dân phố.

Để phát huy vai trò của ba lực lượng trên, theo Trung tướng Anh, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện hệ thống, chính sách đối với lực lượng trên.

“Bên cạnh những đóng góp nhất định của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, theo tôi còn tồn tại những hạn chế nhất định. Cụ thể, về hệ thống pháp lý đang làm những văn bản dưới luật; sau khi công an chính quy về xã, lực lượng công an xã bán chuyên trách ở một số địa phương còn gặp khó khăn...”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đoàn Bổng