Hà Nội:

UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) đã phải thu hồi một văn bản yêu cầu đăng ký tiêm vắc xin kèm nội dung “nguồn kinh phí do tổ chức, doanh nghiệp người lao động tự chi trả, dự kiến 350.000 đồng/người”.

UBND huyện Thường Tín mới đây đã có văn bản số 709 về việc yêu cầu đăng ký tiêm vắc xin và ủng hộ quỹ vắc xin ngừa Covid-19.

Theo nội dung văn bản, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch và thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, UBND huyện Thường Tín đề nghị chủ đầu tư các cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, phối hợp thực hiện các nội dung:

Rà soát, lập danh sách nhân viên, người lao động thuộc doanh nghiệp đăng ký tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 (nguồn kinh phí do tổ chức, doanh nghiệp người lao động tự chi trả, dự kiến 350.000 đồng/người).

Văn bản, danh sách đăng ký gửi về UBND huyện qua Phòng Kinh tế và Liên đoàn Lao động huyện trước 12h ngày 10/6 để tổng hợp báo TP.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ quỹ vắc xin phòng Covid-19 phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu sản xuất và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Để chung tay cùng cộng đồng, đề nghị các doanh nghiệp ủng hộ, đăng ký ủng hộ gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín.

Trao đổi với VietNamNet chiều nay (11/6), Chánh Văn phòng UBND huyện Thường Tín Nguyễn Văn Tản xác nhận văn bản trên do UBND huyện ban hành và cho biết nội dung “nguồn kinh phí do tổ chức, doanh nghiệp người lao động tự chi trả, dự kiến 350.000 đồng/người” là do "sơ suất của bộ phận soạn thảo nên in câu chữ chưa chính xác”.

Ông Tản cho biết, sáng nay ngay sau khi phát hiện, huyện đã thu hồi văn bản này. UBND huyện sẽ có văn bản khác gửi lại cho các đơn vị đã nhận văn bản số 709.

Ngoài huyện Thường Tín, ngày 10/6, UBND thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) cũng đã quyết định thu hồi văn bản khảo sát nhu cầu sử dụng vắc xin Covid-19 kèm nội dung "kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả".

Trước đó, theo văn bản số 1712 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ngày 2/6 về việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 nêu rõ:

UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ kinh phí cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của các quận, huyện, thị xã để phục vụ công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho người dân địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn chủ động nguồn kinh phí để đảm bảo việc tiêm vắc xin cho cán bộ, công nhân, người lao động của doanh nghiệp, đơn vị.

Tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP sáng qua (10/6), Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, TP đã ban hành kế hoạch số 8711 ngày 8/6 về việc tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn TP Hà Nội đợt 3, 4 năm 2021, theo đó sẽ tiêm tổng số 91.000 liều vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca sản xuất do Bộ Y tế cấp.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho hay, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, sắp tới TP sẽ triển khai tiêm mũi 1 cho nhân dân. Sở sẽ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh thêm: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về chiến lược thần tốc về vắc xin, chỉ đạo của Thành ủy, TP sẽ chủ động lo nguồn cung; vận động các doanh nghiệp đóng góp; Doanh nghiệp trong khu công nghiệp chủ động đăng ký với TP để có vắc xin cho công nhân”.

Hương Quỳnh

