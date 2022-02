Một ngày sau khi tỉnh TT-Huế đồng ý cho dịch vụ karaoke hoạt động trở lại, 6 thanh niên rủ nhau đến quán BigZero hát và tổ chức chơi ma túy.

Chiều 14/2, Công an TP Huế (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Trường An bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 12/2, Công an phường Trường An kiểm tra hành chính quán karaoke BigZero (106 Đặng Huy Trứ, phường Trường An, TP Huế).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang tại phòng 403 có 6 khách đang hát và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhóm đối tượng đang "chơi" ma túy trong quán karaoke bị công an ập vào kiểm tra

Đồng thời, thu giữ tại phòng một lượng ma tuý tổng hợp gồm 0,5834 gam Ketamin và 0,1984 gam MDMA. Vụ việc và các đối tượng liên quan sau đó được Công an phường Trường An bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Huế xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ cấp dưới, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Huy (SN 1998), Nguyễn Thanh Đức (SN 1995) và Huy Tiến (SN 1995, cùng trú tại Thị xã Hương Thuỷ, TT-Huế) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, từ 0h ngày 11/2, sau một thời phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh TT-Huế đã có thông báo cho phép các nhà hàng, quán ăn, quán cafe, Pub beer, internet, trò chơi điện tử, karaoke được phép hoạt động không quá 50% công suất phục vụ và phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch...

