Sáng nay (1/6), trước cổng các chốt kiểm soát Covid-19 quận Gò Vấp, TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng. Chủ tịch quận phải nhiều lần cho xả chốt. Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết sẽ chi viện lực lượng.

Sáng nay (1/6), tình trạng kẹt xe kéo dài tại các chốt phong tỏa quận Gò Vấp (TP.HCM) tiếp tục diễn ra. Cả nghìn người dồn ứ tại đúng nơi đang phải thực hiện cách ly xã hội khiến nhiều người lo ngại khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ trên Zing cho biết, ông đã nắm được tình hình quận Gò Vấp lúng túng khi thực hiện lệnh phong tỏa từ hôm qua.

“Tối qua, tôi đã trực tiếp chỉ đạo quận và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp có giải pháp xử lý tình trạng này”, ông Nên nói.

Khi được phản ánh tình trạng ùn ứ nghiêm trọng tiếp tục xảy ra sáng nay, ông Nên cho biết, sẽ cho chi viện, tăng cường các lực lượng phụ vì có thể do lượng người quá đông, lực lượng tại chỗ làm không xuể.

Theo ghi nhận, tại các chốt đường Quang Trung; Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, vào giờ cao điểm sáng nay hàng trăm phương tiện ùn ứ qua trạm.

Tại đây, các thành viên trong chốt lần lượt kiểm tra từng người, xem họ có thuộc diện được phép vào khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16 và chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Nhiều người dân cho biết họ chờ rất lâu vẫn chưa thể qua được chốt này.

Rất đông người dân chờ kiểm soát giấy tờ, giấy xác nhận của công ty để ra vào.

CSGT và lực lượng chức năng rất khó khăn để kiểm soát nhanh chóng việc khai báo y tế và kiểm chứng giấy tờ tùy thân của từng người dân. Việc này khá mất thời gian và bị quá tải nên dòng người bị dồn ứ.

Do lượng người đổ về đông gây ùn xe kéo dài, trong khi đó công tác kiểm soát không xuể, để giải tỏa kẹt xe, lực lượng chức năng phải tháo dỡ rào chắn lặp đi lặp lại nhiều lần.

Lúc 8h30, trả lời PV VietNamNet, Chủ tịch quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết, trước tình hình người dân tập trung quá đông tại các chốt, ông sẽ cho tạm xả chốt thời gian ngắn để giảm bớt lượng người.

“Tôi biết việc xả trạm như vậy không hay, nhưng chúng tôi không thể thực hiện cứng nhắc mà phải linh hoạt để xử lý các tình huống. Việc phong tỏa sẽ được thực hiện dần dần để người dân có nếp quen. Khi vào quận Gò Vấp nếu có chậm trễ thì chọn hướng đi khác.

“Chúng tôi cố gắng hạn chế tối đa người dân ra vào Gò Vấp. Quận khuyến khích mọi người làm việc tại nhà, nếu nơi họ làm việc đi qua địa bàn quận Gò Vấp thì xem xét chọn lộ trình khác thay thế để hạn chế ra vào, vì địa phương đang là vùng dịch rất nguy hiểm”- ông Dũng nhấn mạnh.

Theo CSGT quận Gò Vấp, tình trạng ùn tắc xảy ra sáng nay nhiều nhất tại chốt Nguyễn Kiệm; giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị; Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định.

Một số chốt quá tải được xả tạm thời, sau đó đóng lại và thực hiện chặn người qua lại theo quy định.

Nhiều người dân không nằm trong diện 'ưu tiên' đã được lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu. Tuy nhiên, do không qua chốt được nhiều người chọn cách chạy vào các hẻm nhỏ để 'thông chốt'.

Đến 9h, người dân vẫn xếp hàng dài chờ qua chốt trên đường Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng. Lực lượng chức năng vẫn xét giấy tờ từng người mới cho qua trạm. Những người trở lại Gò Vấp phải làm khai báo y tế.

Sáng nay, TP.HCM tiếp tục ghi nhận 11 ca dương tính nCoV mới liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Như vậy, từ 27/5 đến nay, TP.HCM có tổng cộng 211 ca Covid-19. Dịch đã lan ra 20/22 quận, huyện.

Theo ngành y tế, ổ dịch liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng có thể lên đến 500 người. Hiện nay, còn nhiều F1 đang được cách ly tập trung.

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ sinh hoạt tại quận Gò Vấp. TP.HCM phát hiện ra chuỗi lây nhiễm này ngày 27/5, khi 3 hội viên của hội đến Bệnh viện Gia Định khám với biểu hiện ho, sốt, mất khứu giác.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội toàn TP từ 0h ngày 31/5 theo Chỉ thị 15+. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện Chỉ thị 16.

Phân luồng, tổ chức giao thông tại khu vực phong tỏa

Theo hướng dẫn mới nhất của Sở GTVT về tổ chức giao thông các tuyến đường qua địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, tất cả các phương tiện được phép lưu thông trên một số tuyến đường, nhưng không được phép dừng, đỗ và đón khách.

Tổ chức giao thông các tuyến đường qua quận Gò Vấp

Các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp: đường Phạm Văn Đồng (từ đường Phan Văn Trị đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn), đường Quang Trung (từ cầu Chợ Cầu đến đường Nguyễn Kiệm), đường Lê Đức Thọ (từ cầu Trường Đại đến đường Phan Văn Trị), đường Nguyễn Oanh (từ cầu An Lộc đến đường Quang Trung), đường Nguyễn Thái Sơn (từ cầu An Phú Đông đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn), cầu An Phú Đông, đường Phan Huy Ích - Phạm Văn Chiêu (từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đường Thống Nhất), đường Thống Nhất (từ đường Quang Trung đến cầu Bến Phân), đường Tân Sơn (từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đường Quang Trung), đường Phạm Văn Bạch (từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đường Tân Sơn), đường Phan Văn Trị (từ đường Thống Nhất đến đường Phạm Văn Đồng), đường Lê Quang Định ( từ hẻm 492 đến Nguyễn Văn Nghi ), đường Nguyễn Văn Nghi (từ Lê Quang Định đến Nguyễn Oanh ), đường Nguyễn Kiệm (từ Quang Trung đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ), đường Hoàng Minh Giám (từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến Đặng Văn Sâm), đường Bạch Đằng (từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến Đặng Văn Sâm ), đường Hồng Hà (từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến hẻm 187 ) .

Các tuyến đường trên địa bàn phường Thạnh Lộc, Quận 12: đường Hà Huy Giáp (từ cầu Vồng đến cầu An Lộc), cầu Phú Long (tiếp giáp đến đường Hà Huy Giáp), Quốc lộ 1 (từ đường Thạnh Lộc 14 đến bến xe Ngã tư Ga ).

Tùng Anh - Như Sỹ

