Ngày 26/10, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”; đồng thời lệnh khám xét khẩn cấp đối với Công ty TNHH MTV Hải sản Mê Kông (ở ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức).

Theo điều tra, hôm 21/10, một công nhân làm việc tại Công ty Hải sản Mê Kông có biểu hiện ho, sốt nên vào Bệnh viện Quân Y 120 khám. Qua test nhanh, người này dương tính nCoV. Sau đó, Công an huyện Châu Thành đã cử lực lượng phối hợp cùng ngành tế truy vết các trường hợp nghi nhiễm.

Đến ngày 25/10, qua xét nghiệm, điều tra ban đầu, ổ dịch này đã có 85 ca F0.

Liên quan ổ dịch này, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã quyết định nâng cấp độ dịch bệnh tại xã Bình Đức lên cấp độ 4…

Theo cơ quan công an, Công ty Hải sản Mê Kông do ông Lê Văn Đèo (sinh năm 1972, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) làm giám đốc, ngành nghề kinh doanh chế biến thủy sản.

Ngày 9/2, Công ty Hải sản Mê Kông do ông Đèo làm giám đốc tiếp tục bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính do không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định, số tiền phạt là 60 triệu đồng; hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động 9 tháng.

Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động nhưng Công ty Hải sản Mê Kông vẫn lén lút hoạt động làm phát sinh dịch bệnh.

Ngoài ra, Công an huyện Châu Thành cho biết thêm, đơn vị cũng vừa khám xét khẩn cấp một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH TMCP Tuyết Hương (ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức) do bà Phạm Thị Tuyết Hương (sinh năm 1978) làm giám đốc; ngành nghề kinh doanh chế biến gia cầm.

Doanh nghiệp này có 30 công nhân làm việc thời vụ, không có hợp đồng lao động. Khi bắt đầu hoạt động, công ty đã cho công nhân test nhanh Covid-19. Đến ngày 15/10 thì không tiến hành test định kỳ.

Ngày 21/10, một công nhân đang làm việc ở công ty có biểu hiện ho, sốt... qua xét nghiệm cho kết quả dương tính. Đến thời điểm hiện tại, ổ dịch tại công ty này đã có 41 ca F0.

Công an huyện Châu Thành cho biết, tiếp tục xác minh làm rõ, thu thập tài liệu, chứng cứ, xử lý hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

