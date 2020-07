Liên quan đến việc thi công một số hạng mục đề án phát triển KT-XH người Ơ Đu ở Nghệ An, một giám đốc doanh nghiệp đã bị tạm giữ khẩn cấp.

Sáng nay (24/7), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ khẩn cấp ông Lê Văn Sơn - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn, trụ sở tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để điều tra.

Ông Sơn bị khám xét nơi làm việc và nơi ở để điều tra liên quan đến sai phạm về kinh tế trong quá trình thực hiện một số hạng mục ở đề án phát triển KT-XH dân tộc Ơ Đu ở xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An giai đoạn 2016 – 2025.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với ông Lê Văn Sơn - Ảnh: CA

Cũng liên quan vụ việc này, hồ sơ tài liệu của một công ty xây dựng khác trong đề án kể trên cũng bị cơ quan CSĐT Công an Nghệ An tạm giữ để điều tra.

Tối qua (23/7), Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Đại tá Võ Trọng Hải cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa tạm giữ ông Nguyễn Tâm Long, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Chính sách dân tộc (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra các sai phạm trong đề án phát triển KT-XH người Ơ Đu tại huyện Tương Dương.

Ông Nguyễn Tâm Long (SN 1974) bị tạm giữ để xác định các vụ việc liên quan.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Quốc Huy