Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An vừa bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khám xét nơi làm việc, đồng thời có lệnh tạm giữ để điều tra.

Tối nay (23/7), Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Đại tá Võ Trọng Hải cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa tạm giữ ông Nguyễn Tâm Long, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Chính sách dân tộc (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra các sai phạm trong đề án phát triển KT-XH người Ơ Đu tại huyện Tương Dương.

Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khám xét phòng làm việc ông Nguyễn Tâm Long lúc 17h chiều nay

Ông Nguyễn Tâm Long (SN 1974) bị tạm giữ để xác định các vụ việc liên quan.

Trước đó, tối 21/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Kim Văn Bốn, cán bộ Phòng Chính sách để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trìnhh thực hiện đề án phát triển KT-XH đồng bào người Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương), ông Kim Văn Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án.

Trước đó, tháng 8/2017, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định 3829/QĐ-UBND, phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016 - 2025 tại bản Văng Môn, xã Nga My và bản Đửa, xã Lượng Minh (huyện Tương Dương).

Chuồng bò được xây dựng cho người Ơ Đu, tại xã Nga My, huyện Tương Dương

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An được giao làm chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án với nguồn kinh phí 120 tỷ đồng (ngân sách Trung ương chiếm 90%).

Vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

