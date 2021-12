Sau 2 giờ đồng hồ gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn với vật giống súng và trái nổ, nam thanh niên đã bị công an bắt giữ.

Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (29/12) tổ chức khen thưởng cho các lực lượng công an tham gia điều tra, bắt “nóng” đối tượng cướp ngân hàng ngày 28/12 tại phòng giao dịch Ngân hàng BIDV - chi nhánh Bàu Bàng.

Đối tượng Trần Văn Hùng - Ảnh: T.T

Đối tượng gây án là Trần Văn Hùng (31 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng) bị bắt sau 2 giờ gây án. Công an đang bị tạm giữ Hùng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thay mặt Tỉnh ủy Bình Dương trao thưởng số tiền 50 triệu đồng và 15 triệu đồng của Ban Giám đốc Công an tỉnh cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bàu Bàng và các đơn vị tham gia điều tra.

Đại diện ngân hàng BIDV Bình Dương gửi thư cám ơn của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bàu Bàng. Ngân hàng BIDV và các đơn vị mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh đã trao tặng hơn 200 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án nhanh.

Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng lực lượng tham gia điều tra vụ cướp ngân hàng - Ảnh: T.T

Trước đó, vào khoảng 13h15 ngày 28/12, Trần Văn Hùng mang theo vật dụng giống súng, trái nổ để uy hiếp nhân viên Ngân hàng BIDV ở huyện Bàu Bàng, cướp số tiền khoảng 450 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau gần 2 giờ gây án, lực lượng công an đã xác định được Hùng là nghi phạm và bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà ở xã Lai Hưng.

Cơ quan điều tra xác định súng, trái nổ là giả. Hùng khai nhận do cá độ bóng đá sinh ra nợ nần nên lên kế hoạch cướp tiền để tiêu xài.

