Đại tá Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa trao giấy khen cho 4 cán bộ Công an huyện Phú Tân giúp đỡ 2 người phụ nữ chở theo 2 trẻ em lỡ chuyến phà đêm.

Theo đó, 4 cán bộ Công an nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An Giang gồm: Thiếu tá Huỳnh Hữu Nhân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Thiếu tá Bùi Trương Kim Khánh, Đại úy Nguyễn Bá Lương và Trung úy Huỳnh Long Hồ đã có thành tích nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, kịp thời hỗ trợ người vừa hoàn thành cách ly y tế về quê an toàn giữa đêm khuya trong thời gian giãn cách xã hội.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao giấy khen cho 4 cán bộ giúp đỡ người dân lỡ chuyến phà đêm giãn cách xã hội. Ảnh: Nghiêm Túc

Khoảng 19h20 tối 28/7, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Phú Tân tuần tra kiểm soát đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, người dân không ra đường sau 18h.

Khi đến ngã tư bến xe Phú Tân, Công an phát hiện hiện 2 người phụ nữ và 2 trẻ em đi xe máy nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, 4 người này cho biết, vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện Chợ Mới, đang trên đường về quê ở huyện Châu Phú.

Cảnh sát giao thông dẫn đường cho 4 người xuống phà. Ảnh: Nghiêm Túc

Khi đến phà Năng Gù đã hơn 18h, phà ngưng hoạt động. Sau đó, họ đành quay lại thị trấn Phú Mỹ để tìm nơi tá túc qua đêm nhưng không tìm được chỗ. Trong lúc đang di chuyển thì lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện.

4 người lên phà an toàn về nhà. Ảnh: Nghiêm Túc

Công an thấy 4 người nói trên đều có lai lịch rõ ràng và đã xuất trình được giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung nên báo cáo, tham mưu lãnh đạo Công an huyện đề xuất quản lý bến phà Năng Gù giúp đỡ.

Đồng thời, tổ công tác dẫn đường cho 4 người đến bến Năng Gù xuống phà qua huyện Châu Phú để về nhà an toàn.

Hoài Thanh