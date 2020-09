Lửa bùng lên dữ dội từ tầng trệt tạo thành bức tường lửa buộc những người kẹt bên trong công ty vải phải tìm mọi cách để thoát thân.

Trưa ngày 30/9, Công an quận Tân Bình, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Công ty TNHH In ấn may mặc thời trang Hoa Anh Đào ở phường 14.

Trước đó, vào lúc 8h sáng, lửa bùng phát tại tầng trệt công ty trên. Bên trong, nhiều người bị mắc kẹt la hét hoảng sợ. Họ bị tường lửa chặn lối thoát nên tìm mọi cách để thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy

Năm thanh niên ở các tầng khác của công ty kêu cứu. Những người này đã buộc dây vải màu trắng, được sự hỗ trợ của người dân nên lần lượt đu xuống đất an toàn.

Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Tân Bình huy động lực lượng đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC kịp thời có mặt khống chế đám cháy

Hai người bị kẹt bên trong đám cháy là anh N.T.H.T (SN 1977) và B.T.N (SN 1993) được cảnh sát giải cứu an toàn.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản của công ty, rất may không có thiệt hại về người

Vụ hỏa hoạn làm nhiều tài sản là vải thành phẩm bị cháy, máy móc in ấn bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thảo Nguyên