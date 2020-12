Ông Diệp Dũng – nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm kinh tế.

Ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Diệp Dũng – nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM Saigon Co.op để điều tra về những sai phạm kinh tế tại đơn vị này.

Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM vừa thông báo, ông Diệp Dũng bị khởi tố về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ông Diệp Dũng

Cuối tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Thành uỷ triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ các vai trò trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy của ông Diệp Dũng tại Đảng bộ Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Trước đó, Thanh tra TP.HCM đã thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Saigon Co.op. Kết luận thanh tra nêu rõ, sai phạm lớn nhất của Saigon Co.op là về nguồn vốn góp.

Theo đó, các HTX thành viên huy động từ nguồn vốn bên ngoài chứ không phải là thành viên của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op.

Một số HTX hoạt động mức lợi nhuận đạt sau thuế dưới 6 tỉ đồng nhưng không tham gia góp vốn, trong khi phần lớn các HTX lợi nhuận đạt được sau thuế chỉ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỉ đồng là điều không bình thường.

Thanh tra kết luận, có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm tại Saigon Co.op.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định: Ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật; tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật; thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.

Linh An - Phong Thuận