Khoảng từ ngày mai (18/12), không khí lạnh được tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Hiện nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh Bắc Bộ và rét đậm ở Bắc Trung Bộ.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc 6h sáng nay, tại trạm đo Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận là 11,6 độ; Mẫu Sơn 1 độ; Sa Pa 4,6 độ; Đồng Văn 4,8 độ…

Dự báo, ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Khoảng từ ngày 18/12, không khí lạnh lại được tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến khoảng ngày 20/12 tiếp tục xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Hà Nội hôm nay không mưa; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho hay, dự kiến đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài tới ngày 21-22/12, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ trong đợt rét này tập trung ở các vùng núi thuộc Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Theo ông Hoà, khả năng đợt rét đậm, rét hại này chưa phải là đợt mạnh nhất của mùa Đông năm nay. Theo thống kê khí hậu, các đợt rét đậm thường xảy ra vào tháng 1 và tháng 2 hàng năm.

Dự báo thời tiết 17/12: Miền Bắc chìm trong giá rét, Hà Nội giảm còn 10 độ Dự báo thời tiết 17/12, các tỉnh miền Bắc trải qua ngày thứ 3 của đợt rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa đông. Trong 2 ngày tới, đợt không khí lạnh nữa sẽ tăng cường, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu.

Hương Quỳnh