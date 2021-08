Những trường hợp F1 có nguy cơ cao trở thành F0 được bố trí ở khu riêng biệt trong cách ly tập trung tại Hà Nội nhằm tránh sự lây nhiễm.

Chiều nay (3/8), Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Kết luận số 31 của Ban Thường vụ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra các trang thiết bị phục vụ cho khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức). Ảnh: Viết Thành

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị ủy, Sở chỉ huy phòng chống dịch, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định về tình hình trên địa bàn; chỉ đạo, điều hành khoa học, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong mọi tình huống, không để bị động, lúng túng, chậm trễ.

Ban Cán sự đảng UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP, Sở Chỉ huy TP tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận định chính xác tình hình để chỉ đạo đúng, trúng, kịp thời công tác phòng, chống dịch; chủ động dự báo tình hình, xây dựng phương án phòng, chống dịch ở mức cao hơn, báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy.

Tận dụng tối đa các ngày giãn cách xã hội để thần tốc truy vết, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng; cách ly triệt để các trường hợp F1, F2, F3; dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, cố gắng không để lây lan rộng ra cộng đồng.

Chủ động quyết định việc thực hiện các biện pháp cao hơn trong thời gian giãn cách xã hội như phong tỏa khi cần thiết một khu vực có nhiều ca F0: Khu dân cư, tổ dân phố, cấp phường, xã, thị trấn... để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã; khẩn trương hoàn thành trang thiết bị và kích hoạt 100% các khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã.

Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo phân khu riêng biệt tại các khu cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 có nguy cơ cao trở thành F0 (theo chỉ định của cơ quan y tế) nhằm tránh sự lây nhiễm.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã duyệt phương án và siết chặt hoạt động của từng doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, bảo đảm chỉ hoạt động khi đáp ứng yêu cầu an toàn phòng dịch và cam kết theo quy định, không để tập trung đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh.

Công an TP tiếp tục kiểm soát, siết chặt 23 chốt vào TP; chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã siết chặt các chốt do các địa phương thiết lập, đặc biệt là triển khai các chốt ngay từ gốc tại các ngõ, phố, tổ dân phố, xóm, khu chung cư, tòa nhà, thôn, làng, xã... và huy động mọi lực lượng ở cơ sở tham gia giám sát chéo, bảo đảm đủ lực lượng trực 24/24h và 7/7 ngày trong tuần, đảm bảo người dân tuân thủ nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội.

Tăng cường công tác lấy mẫu, huy động các lực lượng tham gia lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ và trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, các khu vực có nguy cơ cao... và các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV 2 khác ngoài cộng đồng. Lấy mẫu sàng lọc trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao; trả kết quả xét nghiệm nhanh để sàng lọc, phát hiện sớm.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu sắp xếp, điều chỉnh, bố trí nguồn cung ứng, tổ chức phân phối, vận chuyển, lưu thông hàng hóa phục vụ nhân dân bảo đảm khoa học, hiệu quả, an toàn, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của thành phố; kiểm soát không để thiếu hàng, tăng giá, trục lợi, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Hương Quỳnh

