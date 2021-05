Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Quảng Ninh vừa quyết định kỷ luật khiển trách với ông Nguyễn Ngọc Đệ (bác sĩ được phân công kíp trực ngày 29/4); Điều dưỡng viên Trần Đức Anh xử lý bằng hình thức “kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng”.

Cả hai thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi làm công tác thường trực phòng, chống dịch, thiếu kỹ năng khai thác thông tin từ phía người tiếp xúc. Thực hiện chưa đúng quy trình giám sát dịch dẫn đến hậu quả bỏ lọt trường hợp F1, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của BV.

Đảng ủy BV Đa khoa Cẩm Phả cũng kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc trong toàn cán bộ, Đảng viên, viên chức, lao động trong đơn vị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 23/4, trong thời gian nghỉ về quê thăm gia đình, ông T.T.T (thủy thủ tàu vận tải của Công ty Bạch Đằng) có tiếp xúc gần với trường hợp F0 là ông N.V.K (tỉnh Hà Nam) được phát hiện dương tính với Covid-19 vào ngày 28/4.

Ngày 29/4, ông T đến BV Đa khoa Cẩm Phả khai báo y tế và đề nghị được xét nghiệm Covid-19 thì được nhân viên trực tiếp đón tiếp bệnh nhân hướng dẫn lên BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để được xét nghiệm.

Cùng ngày, ông T đi xe bus lên BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để xét nghiệm Covid-19 (trên đường đi xe bus có đón nhiều khách). Ông T. sau đó được đưa đi cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Qua sự việc trên, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cơ quan, DN trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố về phòng, chống dịch.

Phạm Công

