Tài xế C. thừa nhận, mình không phải là công an, chỉ là người làm vận tải ở tỉnh Hưng Yên.

Ngày 8/5, một nguồn tin cho hay, ngay sau khi vụ việc lái xe Lexus 30G - 223.97 Phan Khắc C. (SN 1985, ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) thách thức tổ công tác liên ngành, Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập người này lên làm việc.

Xe Lexus có giấy ra vào Bộ Công an

Tại cơ quan công an, Phan Khắc C tường trình: trưa ngày 6/5 vợ là Trần Thị T. (ở huyện Mỹ Hoà, tỉnh Hương Yên) mổ đẻ cấp cứu ở Bệnh viện C.

“Vào thời điểm trên, tình trạng sức khoẻ của vợ tôi rất yếu, chân tay mất cảm giác, có hiện tượng khó thở nên được bệnh viện cấp cứu gấp”- tài xế C. trình bày.

Sau ca mổ, do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên C. đề xuất với bệnh viện cho vợ mình xuất viện. Người này cho biết, trong thời gian chăm sóc, bệnh viện qui định chỉ cho một người vào, bản thân vừa làm thủ tục ra viện cho vợ, vừa phải đưa đón nên có đỗ xe ở phố Tràng Thi để cất đồ đạc cho tiện rồi vào đón vợ, con gái về Hưng Yên.

Lực lượng liên ngành làm việc với lái xe

“Qúa trình đỗ xe ô tô Lexus 30G-223.97 vi phạm luật giao thông, bị tổ công tác nhắc nhở nhưng vì lo lắng cho vợ con, tôi đã phát ngôn những lời lẽ thiếu chuẩn mực, vì vậy tôi mong mọi người thông cảm…”- tài xế C. trình bày.

Trong bản tường trình, tài xế C. cũng thừa nhận, mình không phải là công an, mà là người làm vận tải ở tỉnh Hưng Yên.

“Sau sự việc, tôi thấy nhận thức của mình là rất kém, nếu bình tĩnh một chút, trình bày với tổ công tác thì đã không xảy ra sự việc trên...”- tài xế C. phân trần.

Lái xe Lexus thách thức "biết xe này của ai không" khi lực lượng liên ngành mời làm việc

Về chiếc thẻ ra vào số 47 Phạm Văn Đồng (Bộ Công an), tài xế C. cho biết, trong một lần vào Facebook, được 1 người mời chào làm thẻ trên. Bên nhận chỉ yêu cầu gửi thông tin biển số xe, còn lại mọi thứ họ sẽ làm hết.

"Khoảng 2 tháng sau, có shiper mang tới giấy ra vào 47 Phạm Văn Đồng, đồng thời yêu cầu trả phí 500 nghìn đồng. Bản thân tôi cũng không nhận thức được giấy này thật hay giả, đến khi xảy ra sự việc với tổ công tác, tôi đã huỷ cái giấy ra vào đó..." - tài xế C. viết trong tường trình.

“Bản thân tôi làm cái giấy ra vào cổng công an chỉ muốn oai một tí, chứ không có mục đích gì khác”- tài xế C. tiếp tục thanh minh.

Như VietNamNet thông tin, vào khoảng 10h sáng ngày 6/5, Tổ công tác liên ngành có mặt khu vực cổng bệnh viện C trên phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhắc nhở, yêu cầu Phan Khắc C. điều khiển ô tô Lexus màu trắng, BKS 30G-223.97 di chuyển vì xe này dừng đỗ sai quy định.

Lúc này, trên kính xe Lexus để một biển hiệu giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng (Bộ Công an). Đáng nói, khi được nhắc nhở, tài xế C đã thách thức Tổ công tác: "Biết biển số xe này của ai không mà cấm đỗ?", rồi chốt khoá cửa xe, bỏ đi vào phía trong Bệnh viện C.

