Cửa hàng xăng dầu tại TP Bảo Lộc bị phạt 15 triệu đồng khi nhân viên chỉ bán xăng cho người mua nhỏ giọt, trị giá xăng 30.000 đồng.

Ngày 2/3, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra trực tiếp, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu Đức Long Bảo Lộc, thuộc Công ty TNHH dầu khí Hà Thành – Chi nhánh Lâm Đồng do ông Phan Văn Trung đứng đầu nằm trên Quốc lộ 20, phường Lộc Sơn về hành vi Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó không có lý do chính đáng.

Chiều hôm trước, nhiều người tới cây xăng này để đổ xăng. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng cho biết là xăng đã gần hết, chỉ bán xăng trị giá 30.000 đồng, và từ chối đổ thêm dù một số hành khách giải thích họ phải đi với tuyến đường dài. Khi nhiều người dân phản ứng hành động này, nhân viên cây xăng yêu cầu đi nơi khác đổ, và phản hồi cửa hàng đang thiếu xăng nhưng đóng cửa sẽ bị phạt, nên phải làm vậy.

Cây xăng ở Lâm Đồng bị xử phạt vì bán nhỏ giọt

Sau đó, Đội Quản lý thị trường số 3, Phòng Kinh tế và Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Bảo Lộc, đã thành lập đoàn kiểm tra cửa hàng xăng dầu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện lượng xăng RON 95-III tồn trong bồn chứa 3.829 lít, không hết như nhân viên cửa hàng đã nói với khách. Điều này cho thấy cửa hàng đã vi phạm về hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng và không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Từ 15h ngày 1/3, Bộ Công thương - Tài chính công bố điều chỉnh tăng đồng loạt giá xăng dầu. Giá xăng E5RON 92 tăng thêm 540đ/lít, từ mức 25.531đ/lít lên mức 26.071đ/lít; RON 95-III tăng thêm 550đ/lít, từ mức 26.282đ/lít lên mức 26.832đ/lít; các mặt hàng dầu cũng điều chỉnh tăng.

Xuân Ngọc