Cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang vào cuộc làm rõ đoạn clip ghi lại hình ảnh một số cán bộ xã chơi xóc bầu cua ăn tiền tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Bình.

Sáng nay (24/5), bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc xác nhận, đã nắm thông tin ban đầu về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm cán bộ xã Hòa Bình đánh bầu cua ăn tiền tại trụ sở Ban Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, tuy nhiên chi tiết vụ việc đang chờ văn bản báo cáo chính thức từ UBND xã Hòa Bình.

Trong đoạn clip thể hiện rõ hình ảnh ông Đ. xóc bầu cua, còn ông T. đang cầm xấp tiền đặt cược. Ảnh cắt từ clip

“Những ngày qua, huyện đang tập trung cho công tác bầu cử nên chưa nắm cụ thể thông tin vụ việc, hiện Thường trực huyện ủy đã nghe UBND xã Hòa Bình báo cáo trực tiếp, còn văn bản báo cáo cụ thể thì tôi chưa nhận, khi nào nhận được huyện sẽ xử lý ngay”. bà Đài cho hay.

Theo đó, những ngày qua trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip dài 32 giây ghi lại cảnh một nhóm cán bộ xã Hòa Bình xóc bầu cua ăn tiền tại trụ sở Ban CHQS xã Hòa Bình.

Trong đoạn clip ghi lại, thể hiện rõ hình ảnh người mang áo thun xanh, trực tiếp xóc dĩa bầu cua là ông L.V.Đ., Phó chỉ huy Ban CHQS xã Hòa Bình, người cởi trần cầm xấp tiền ngồi đánh với ông Đ. là ông N.H.T., Chủ tịch UB MTTQ xã Hoà Bình, cùng khoảng 4-5 người khác đang đặt cược và ngồi xem.

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ của người dân trên địa bàn.

Ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết có vụ việc trên, nhưng chưa biết thời gian xảy ra vào thời điểm nào, hiện đã giao cơ quan công an điều tra, làm rõ những người liên quan.

“Ngày 22/5, sau khi mạng xã hội xuất hiện đoạn clip trên, UBND xã đã giao cho công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ để làm văn bản báo cáo lên huyện. Hiện công an xã và công an huyện đang phối hợp điều tra, làm việc với những người có liên quan trong đoạn clip”. Ông Khánh nói.

