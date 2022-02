Thi thể của người phụ nữ đang phân huỷ tại một ngôi nhà ở trung tâm TP.HCM.

Công an quận 3, TP.HCM cho hay đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan làm rõ cái chết của bà N.T.H. (64 tuổi) được phát hiện tại một căn nhà nằm trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3.

Bà H. sống một mình nên khi tử vong nhiều ngày mà không ai hay biết

Theo thông tin ban đầu, trong ba ngày 23, 24 và 25/2, ông V. (là anh họ của bà H.) đến nhà để tìm bà nhưng gọi cửa không ai trả lời, cửa đóng từ bên trong. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông V. trình báo công an địa phương.

Công an đã phá cửa nhà vào kiểm tra thì phát hiện bà H. tử vong tại sàn nhà lầu 1. Bà H. đã tử vong nhiều ngày, thi thể đang trong giai đoạn phân huỷ, bốc mùi.

Công an khám nghiệm tử thi xác định, thi thể của bà H. không có dấu vết tác động ngoại lực, hiện trường trong nhà không có bất thường hay xáo trộn. Công an nhận định, bà H. tử vong do nguyên nhân bệnh lý.

Sau khi hoàn cảnh tất công tác khám nghiệm, công an đã bàn giao thi thể của bà H. cho gia đình lo hậu sự.

Linh An