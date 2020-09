Không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng đến Lào Cai từ đêm qua đến sáng nay, khiến nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong đợt rét này.

Lúc 7h sáng nay, các trạm Khí tượng ở Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Thành phố Lào Cai và thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) cùng giảm đến 23 độ C; vùng núi Bắc Hà rét nhẹ 19 độ C; Sa Pa xuống còn 10 độ C.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chuỗi số liệu quan trắc đã thu thập được vào những ngày giữa tháng 9 tính từ năm 1957 đến nay, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa giảm xuống dưới mức kỷ lục.

Sa Pa còn có mưa kéo dài bao phủ khiến trời rét hại, rét ngọt vào đêm và sáng.

Người dân địa phương cho hay, khá bất ngờ trước sự bất thường của thời tiết. Trước đó, mức kỷ lục ghi nhận được vào những ngày giữa tháng 9 nhiệt độ tại Sa Pa giảm tới 10,5 độ C.

Tính từ đầu mùa thu đến nay, nhiệt độ ở Sa Pa liên tục giảm thấp và phá vỡ mọi kỷ lục đã được thiết lập trước đó. Thêm một sự dị thường của thời tiết Lào Cai trong mùa Thu 2020.

Hiện, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Dự báo đêm 19/9, nhiệt độ thấp nhất ở Lào Cai ít biến động, sau tăng dần lên.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm nay Lào Cai và các tỉnh Bắc Bộ vẫn sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa lũy tích từ 40-70 mm, có nới trên 100 mm nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Mưa lớn ở Lào Cai đã gây thiệt hại 4 nhà ở; 31,85 ha lúa; huyện Văn Bàn là địa phương bị thiệt hại nặng nhất.

Ngoài ra, một số tuyến đường trên địa bàn huyện Bảo Thắng và huyện Văn Bàn bị sạt lở taluy, ước tính khối lượng đất đá lên tới hàng trăm m3… Tổng thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin về thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả. San gạt những điểm sạt lở để đảm bảo giao thông, khơi thông dòng chảy để tiêu thoát nước diện tích lúa bị ngập…

Mộc Miên