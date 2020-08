Những “tượng Trung Quốc” trên được ông Ngô Quang Phúc, Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn Liên Minh (Liên Minh Group, trụ sở tại TP Đà Lạt) mua lại từ Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương).

Ông Phúc cho biết, đã mua 230 tượng, trong đó đã vận chuyển về Đà Lạt được 60 pho.

Thực tế cho thấy, có khoảng 60 bức tượng binh lính bị sứt mẻ, được tập kết tại một khu vực giống như nhà kho và được trùm bạt lại tại khu du lịch Quỷ Núi (Liên Minh Group).

Ông Phúc khẳng định, toàn bộ tượng này đều là tượng binh sĩ Việt Nam thời phong kiến, quân phục trên áo giáp và khiên của tượng có hoa văn chim lạc in nổi, tương tự như trên trống đồng Đông Sơn.

Cũng theo ông Phúc, tượng được đúc tại Việt Nam đã hơn 10 năm. Trước khi ông mua, tượng được đặt ở khu du lịch Đại Nam....

Một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk chiều nay (31/8) xác nhận, hai cán bộ công an tỉnh vừa bị tạm đình chỉ công tác để xác minh vụ việc đánh nhau do mâu thuẫn tiền bạc.