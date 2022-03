Liên quan vụ việc 3 cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ trong thi hành nhiệm vụ bị bắt giữ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định, đây là hồi chuông cách báo cho tất cả các sở, ngành, phòng ban các cấp.

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Trọng Bình (SN 1962), Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Phan Đình Hiền (SN 1977), chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An); Lưu Thị Thanh Tâm (SN 1973), chuyên viên Phòng Phát triển doanh nghiệp (Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ", quy định tại Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, chính sách mở cửa thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh rất rõ ràng. Còn việc các cán bộ Sở KH&ĐT bị bắt là do chưa thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

"Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đều quyết tâm loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu người dân, "hành" doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển, đổi mới của địa phương. Các nhà đầu tư rất kỳ vọng vào sự chuyển biến môi trường đầu tư tỉnh nhà.

Tuy nhiên, một số cán bộ còn cá nhân khiến mọi việc trở nên phức tạp. Lãnh đạo tỉnh đang cố gắng để làm sạch môi trường đầu tư, đó là mục đích cuối cùng. Hy vọng qua vụ việc ở trên thì các cán bộ ở sở, ngành nhìn lại bản thân mình. Ai chưa tốt thì phải làm cho tốt lên”, ông Hoa cho hay.

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì một buổi đối thoại với người dân, liên quan đến một dự án đầu tư

Theo ông Hoa, trung tâm hành chính công mới đưa vào hoạt động 2 năm nay nhưng cũng đã có những bất cập, những “con sâu”. Do đó, buộc phải làm thật chứ không thể nói suông mãi. Mới đây, tỉnh Nghệ An khai trương hệ thống báo cáo trực tuyến từ các cấp. Nếu ngày trước cán bộ có thể lùi ngày, sửa giờ nhưng nay lên hệ thống thì không thể sửa được nữa.

“Làm sạch môi trường đầu tư đó là cơ hội của Nghệ An, nếu không tranh thủ thì cơ hội sẽ đi qua. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh đều chỉ đạo rốt ráo. Bây giờ chúng ta không thể hô khẩu hiệu mà phải áp dụng bằng công nghệ, đưa vào thiết thực trong cuộc sống. Tìm ra những lỗ hổng trong thể chế, trong hệ thống và các cán bộ có vấn đề thì phải răn đe bằng pháp luật”, ông Hoa nói.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh xác minh đơn thư thì những cán bộ bị khởi tố nêu trên được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và tham mưu cho các cấp có thẩm quyền cấp phép các thủ tục liên quan cho doanh nghiệp. Từ xác minh, có tình trạng nhiều hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục hành chính bị những cán bộ này gây khó dễ, làm gián đoạn so với quy định.

Lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra vụ án

Qua khai nhận bước đầu, từ năm 2017 đến ngày bị bắt, các bị can Nguyễn Trọng Bình, Phan Đình Hiền, Lưu Thị Thanh Tâm đã móc nối với Nguyễn Thạc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, tổng hợp Phước An để tiếp nhận hơn 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều hồ sơ, tài liệu phản ánh hoạt động “môi giới” dự án trên các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, xây dựng…

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

