Đỉnh núi Mẫu Sơn và đỉnh Phja Oắc nhiệt độ giảm mạnh từ đêm qua đến sáng nay (20/2). Băng tuyết bám vào các cành cây, phủ kín ô tô.

Đêm qua không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn Bắc Bộ, tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Sáng nay, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia đã công bố nền nhiệt độ ở các tỉnh thành phía Bắc. Do mưa rả rích, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, hầu hết các tỉnh đã xuống dưới 9 độ C, các tỉnh miền núi xuống dưới 5 độ C, đặc biệt tại một số vùng núi cao như Phja Oắc (Cao Bằng) -2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,4 độ C, Sa Pa 3,2 độ C...

Băng giá phủ trắng cây trên đỉnh Phia Oắc, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Hà Cương

Hình ảnh băng giá ở đỉnh Mẫu Sơn

Du khách thích thú khám phá đỉnh Mẫu Sơn trong giá lạnh. Ảnh: Phạm Công

Mẫu Sơn dưới 0 độ, băng giá phủ kín trên cây. Ảnh: Phạm Công

Di chuyển khi mặt đường bị đóng băng, lái xe phải hết sức cẩn thận. Ảnh: Phạm Công

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc tính từ đầu mùa đông đến nay. Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định.

Từ nay đến ngày 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ, vùng núi 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Ảnh: Cô giáo Lưu Thị Hiền - trường Mần Mon Thượng Phùng

Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Ảnh: Cô giáo Lưu Thị Hiền - trường Mần Mon Thượng Phùng

Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Ảnh: Cô giáo Lưu Thị Hiền - trường Mần Mon Thượng Phùng

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ.

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1.

Mộc Miên