Sáng 6/1 UBND TP Hà Nội phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2022 tại Tượng đài Lý Thái Tổ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo các bộ, ngành dự lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2022.

Năm An toàn giao thông 2022 có chủ đề là: Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2022

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh chỉ đạo: “Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng cao. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân đón Tết cổ truyền, tại buổi lễ ra quân ngày hôm nay, tôi đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Công điện số 1725 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.

Đặc biệt cần quan tâm: Chỉnh trang, hoàn thiện, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông gắn với tổ chức tốt công tác vận tải hàng hoá, hành khách, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn phòng dịch; không để bất kỳ người dân nào không về ăn Tết với gia đình do thiếu phương tiện vận tải. Tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết, kiên trì xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông”.

Một số hình ảnh buổi Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2022

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ

Các lực lượng CSTT, CSGT, CSCĐ, TTGT tại lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2022

Toàn cảnh Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2022

Khối xe mô tô của CSGT xuất quân

Phạm Hải