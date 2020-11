Lễ trao cờ tặng Trung ương Giáo hội Việt Nam nằm trong khuôn khổ chương trình tặng cờ cho các tổ chức tôn giáo, do Ban Tôn giáo Chính phủ vận động từ nguồn xã hội hóa.

Sáng 3/11, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Đoàn công tác gồm đại diện Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dẫn đầu đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 39 năm thành lập và trao tặng cờ Tổ quốc.

Ban Tôn giáo Chính phủ trao tặng cờ Tổ quốc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng chư vị tôn túc lãnh đạo, các tăng, ni, Phật tử nhân kỷ niệm 39 năm thành lập Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định, 39 năm trưởng thành và phát triển, cơ đồ của Giáo hội ngày càng lớn mạnh. Đây là ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước, là tổ chức duy nhất của Phật giáo Việt Nam. Cùng với sự lớn mạnh của đất nước, Giáo hội ngày càng phát triển, khẳng định được vai trò, vị thế.

Không chỉ lo phật sự, chăm lo đời sống tín ngưỡng cho bà con phật tử trong nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng luôn giữ được tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Sự lớn mạnh của Giáo hội song hành cùng sự phát triển của đất nước, luôn thực hiện đúng phương châm "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội". Ghi nhận sự phát triển, trân trọng công lao đóng góp của Giáo hội đối với đất nước, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, có được thành tựu ngày hôm nay là sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay mặt Giáo hội bày tỏ cảm ơn chuyến thăm của đoàn công tác và những lời chúc mừng tốt đẹp của Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ. Hòa thượng khẳng định, với vai trò và trọng trách của mình, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng, ni, tín đồ phật tử sinh hoạt tôn giáo tuân thủ Hiến chương của Giáo hội, phương châm "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội" và các quy định của pháp luật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, là thành viên tin cậy và vững mạnh trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhân dịp này, thực hiện kế hoạch số 23/KH-TGCP, ngày 03/6/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao tặng cờ Tổ quốc cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các đại biểu chứng kiến lễ thượng cờ Tổ quốc tại chùa Quán Sứ.

"Treo cờ Tổ quốc vừa là niềm tự hào, vừa nhắc nhở mỗi người ghi nhớ công ơn đóng góp của các thế hệ đi trước, tri ân Tổ quốc, tri ân đồng bào đã hy sinh để đất nước được tự do, thái bình. Treo cờ Tổ quốc cũng nhắc nhở chúng ta trách nhiệm bảo vệ thành quả đó, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng với quốc gia, dân tộc. Tôn giáo hay các giai tầng xã hội khác cũng là công dân của đất Việt, cùng có trách nhiệm bảo vệ giống nòi, bảo vệ quê hương", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nêu rõ.

Phát động phong trào treo cờ Tổ quốc tại các các chùa, cơ sở tự viện, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng Trung ương Giáo hội Việt Nam. Số cờ được chia làm 2 đợt, 500 lá cờ đợt 2 sẽ được trao tại Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Tình Lê