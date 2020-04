Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày, diễn ra trong bối cảnh cả nước vẫn đang tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, người lao động được nghỉ từ thứ năm ngày 30/4, ngày thứ 6, 1/5. Hai ngày tiếp theo rơi vào thứ 7, chủ nhật, là lịch nghỉ cuối tuần.

Lịch nghỉ lễ kéo dài 4 ngày áp dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội. Thời gian nghỉ có thể thay đổi theo yêu cầu đặc thù của công việc của các cơ quan, tổ chức.

Đối với các cơ quan, đơn vị không nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

Lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Thiết kế: Q.Dũng

UBND các tỉnh, TP cũng đã có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước (30/4) và ngày quốc tế lao động (1/5).

Theo bộ luật Lao động 2012, người lao động sẽ được nghỉ lễ, Tết gồm một ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, một ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), một ngày thống nhất đất nước (30/4), một ngày quốc tế lao động (1/5), và một ngày Quốc khánh (2/9).

Đảm bảo ATGT và phòng chống dịch Covid-19 dịp nghỉ lễ

Thủ tướng cũng mới có công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đợt nghỉ lễ năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19.

Với những kết quả tích cực của công tác phòng chống dịch bệnh, các biện pháp cách ly từng bước được điều chỉnh phù hợp để dần đưa các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội trở lại trạng thái bình thường, tâm lý người dân ngày càng vui mừng, phấn khởi.

Vì vậy, nhu cầu giao thông trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ sẽ gia tăng cao hơn nhiều so với thời gian cách ly xã hội, mật độ phương tiện giao thông, tần suất của hoạt động vận tải cũng được nâng dần.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan: Công an, GTVT, GD&ĐT, TT&TT, VH-TT&DL, UB ATGTQG, các tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống đại dịch.

Dự kiến lượng người tham gia giao thông sẽ tăng trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Trần Thường

Có phương án vận tải phù hợp, tuân thủ quy định phòng chống dịch, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, TP HCM với các địa phương và đầu mối giao thông lớn.

Các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông và các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là cần thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các đầu mối giao thông trọng điểm.

Tiếp tục duy trì nghiêm, hiệu quả việc kết hợp phòng chống dịch bệnh gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý...

Có phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép, nhất là tại các đô thị, đẩy mạnh kiểm tra an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch và sử dụng phương tiện nhỏ, thô sơ chở người hoạt động trên đường thuỷ; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, các khu du lịch.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt và các nút giao giữa đường phụ ra đường chính, bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ lễ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

T.Nam