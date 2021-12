Nhiều vụ việc tai nạn dẫn đến tử vong do ngã từ tầng cao chung cư trong thời gian gần đây khiến dư luận xót xa. Nạn nhân hầu hết là các cháu nhỏ đang độ tuổi hiếu động.

Những tháng gần đây, Hà Nội được xem là địa phương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn từ tầng cao chung cư, mà nạn nhân chủ yếu là các cháu nhỏ.

Mới đây nhất, ngày 16/12, tại chung cư Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) một cháu bé ngã từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định rơi từ tầng 12 của toà chung cư trong đêm và không thể qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu, do cháu chịu áp lực từ việc học hành.

Người dân bàng hoàng sau vụ việc cháu bé rơi tại chung cư Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Cuối tháng 7/2021, một bé trai 3 tuổi sống tại tòa nhà N. (chung cư The One Residence, khu đô thị Gamuda, quận Hoàng Mai) rơi từ tầng 6 của toà nhà xuống tử vong. Nguyên nhân được cho là cháu bé đã chui ra lưới chắn an toàn, sau đó rơi xuống đất...

Cũng trong tháng 7, tại toà Vinaconex 1 (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng xảy ra việc cháu bé 5 tuổi bị rơi từ tầng 11 xuống dẫn tới tử vong. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cháu bé đã được bảo vệ toà nhà phát hiện đi lạc rồi đưa cháu vào phòng lễ tân.

Sau khi lễ tân gọi điện cho bố cháu bé tại căn hộ trên tầng 11 xuống đón. Khoảng 10h45 ngày 2/7, bố cháu bé xuống đón nhưng lại để con ở tầng 11 để xuống tầng 6 họp. Chỉ 15 phút sau, vụ việc thương tâm đã xảy ra khi cháu bé được phát hiện đã rơi xuống qua cửa sổ hành lang.

Cháu bé rơi tại toà Vinaconex 1 (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội)

Mới đây, cháu bé 5 tuổi cũng được phát hiện rơi từ tầng 15 chung cư tại chung cư Tecco (phường Kim Tân, TP Lào Cai). Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h đêm. Lúc này, cháu bé đang ngủ, người mẹ tranh thủ chạy ra ngoài mua nước, thì khả năng cháu tỉnh giấc và đi tìm mẹ rồi trèo qua cửa sổ phòng ngủ thì xảy ra sự việc đau lòng...

Khoảng 6h45 ngày 10/12, tại phường Trần Hưng Đạo (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ bé gái ngã từ tầng 8 chung cư dẫn đến tử vong. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt, bước đầu xác định cháu bé tự ngã từ tầng 8 và rơi xuống dịch vụ (tầng 4).

Cháu bé rơi ở chung cư trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Phụ huynh cần theo sát con

Từ các vụ việc đau lòng nêu trên cho thấy, đa số nạn nhân tử vong đều còn nhỏ, hiếu động nên thường xuyên leo trèo...

Theo ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) cho biết, sau nhiều vụ việc trẻ nhỏ rơi ở chung cư, nhiều hộ dân chọn mắc lưới an toàn từ phía thành lan can ban công lên đến trần thì trong quy chuẩn, tiêu chuẩn không cấm. Tuy nhiên, trước khi lắp đặt cần cân nhắc đến một số yếu tố.

Một công trình khi thiết kế phải đảm bảo an toàn trong việc rơi, ngã nhưng cũng đồng thời phải đảm bảo cả an toàn phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cứu hộ cứu nạn khi muốn can thiệp từ bên ngoài thì cũng phải sử dụng khoảng không từ ban công, lô gia. Bởi vậy, khoảng không này cũng có chuẩn theo quy định để lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận khi xảy ra sự cố.

Tòa chung cư chung cư Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc

Do đó, nếu thiết kế lan can ban công cao quá thì vừa không đảm bảo tính thẩm mỹ và cũng không đáp ứng quy định về khoảng không an toàn khi cứu hộ phòng cháy chữa cháy. Hay khi sử dụng vật liệu bảo vệ phía trên lan can như lưới, khung sắt... mà kiên cố quá thì cũng cản trở việc thoát hiểm. Lưới an toàn có nhiều dạng, dây mềm. Nhưng dây mềm như thế nào là đủ để trẻ em không thể kéo dãn để chui ra cũng là vấn đề cần tính đến.

Theo ông Ngọc Anh, quan trọng nhất vẫn là ý thức tự bảo vệ của mỗi gia đình, nhất là với các nhà có trẻ em, có người có vấn đề bất ổn về tâm lý.

"Do đó, các bậc phụ huynh cần theo sát, chú ý lắng nghe, tâm sự với các con để sớm nắm bắt các thay đổi tâm lý trong lòng, từ đó có những chia sẻ, động viên với các con...", ông Ngọc Anh chia sẻ.

Nhị Tiến