Bất chấp cái nắng nóng 40 độ C, những người làm công ở làng rèn xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vẫn miệt mài mưu sinh.

Những ngày này, nắng nóng ở Thanh Hóa lên mức đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời tới 40 độ C nhưng không vì thế mà công việc ở làng rèn xã Tiến Lộc bị ngưng trệ.

Những lao động ở đây cho biết, họ không có lựa chọn nào khác, một là nghỉ việc, hai là phải chấp nhận chống chọi với nắng nóng kép.

“Mấy ngày qua thời tiết nắng nóng nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận. Là người làm thuê, không làm thì không có thu nhập, hơn nữa chủ đã ký hợp đồng với khách hàng nên buộc phải có sản phẩm.

Để đối phó với cái nắng nóng, chúng tôi phải bật quạt liên tục, bịt kín người để tránh nắng, nóng táp vào”, anh Kiều Văn Thành, một lao động ở làng rèn cho biết.

Ở làng rèn này, chủ yếu nhà xưởng được lợp bằng mái tôn, bên trong nóng hầm hập.

“Mùa đông làm ở xưởng rất ấm, hiệu quả công việc cao nên thu nhập được. Mùa hè nắng nóng, phải bỏ sức gấp đôi, nhưng sản phẩm làm ra ít hơn nên thu nhập cũng giảm”, anh Thành chia sẻ.

Theo những công nhân ở đây, nghề thợ rèn sợ nhất là mỗi lần nghe dự báo thời tiết nắng nóng.

Những xưởng nào ít đơn hàng thì công nhân có thể đi làm từ sáng sớm rồi nghỉ sớm, buổi chiều làm muộn nghỉ muộn. Xưởng nhiều đơn hàng như ở lò làm phôi thì công nhân phải làm từ sáng sớm và thời gian nghỉ ngơi ít hơn. Đây cũng là xưởng nóng nhất

Lê Dương

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận thời tiết nắng nóng đạt đỉnh. Có những địa phương lên tới trên 40 độ C, nhiều vùng khô hạn do thiếu nước, cây trồng chết cháy.