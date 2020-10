Trong lĩnh vực y tế, Bromazepam thuộc nhóm thuốc hướng thần Benzodiaxepine. Bromazepam chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ vì có thể gây nghiện. Loại này có tác dụng giảm căng thẳng, lo âu, dùng để an thần, gây ngủ, làm giãn cơ… Bromazepam có rất nhiều tác dụng phụ. Bác sĩ thường chỉ định liều lượng cho người lớn là từ 6 - 18mg và chia thành nhiều lần; còn hiệu quả, độ an toàn của chất này đối với người dưới 18 tuổi thì đến nay vẫn chưa được chứng minh. Dù có được sử dụng trong y tế nhưng Bromazepam sử dụng trong thời gian dài thì là loại ma túy gây nhiều tác hại như: nói luyên thuyên, dễ kích thích, nhịp tim nhanh, gây ảo giác, hay đổ mồ hôi, lo sợ vô cớ… và rất dễ nóng tính, phát sinh cảm xúc thù hận, dễ mất kiểm soát hành vi. Thực tế, Bộ Công an và công an các tỉnh thành đã khám phá nhiều vụ án về những đường dây ma túy là chất hướng thần. Ngày càng có nhiều người nghiện chuyển từ việc sử dụng ma túy truyền thống sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần.