Tối 31/3, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh TT-Huế đã có báo cáo nhanh về tình hình ứng phó với mưa lớn xảy ra trên địa bàn.

Lốc xoáy chiều nay khiến 27 ngôi nhà trên địa bàn xã Vinh Hiền bị tốc mái. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh TT-Huế

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày 31/3, tỉnh TT-Huế đã có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to và dông.

Trong cơn dông có lốc, sét và gió giật mạnh. Một số vùng trên địa bàn tỉnh TT-Huế xuất hiện mưa lớn, mưa đá và lốc xoáy.

Một nhà dân bị gió luồn thổi bay hàng ngói. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh TT-Huế

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh TT-Huế, trên địa bàn xã Vinh Hiền, (huyện Phú Lộc) đã xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 27 ngôi nhà, chìm 5 chiếc thuyền đầm phá, chìm 2 chiếc ghe và 4 người bị thương.

Hiện, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai xã Vinh Hiền đang tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục.

Ngập lụt cục bộ tại thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông). Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh TT-Huế

UBND huyện Nam Đông đã điều động phương tiện khơi thông cống rãnh, hiện tình hình ngập úng đã được xử lý.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh TT-Huế đề nghị các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin, bản tin cảnh báo, dự báo, chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra, lũ quét, sạt lở đất, có các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị.

