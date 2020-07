Liên quan đến đề án phát triển KT-XH người Ơ Đu ở Nghệ An, 3 người đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Sáng nay (24/7), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ khẩn cấp ông Lê Văn Sơn - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn (trụ sở tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu). Đây là công ty xây dựng một số hạng mục ở đề án phát triển KT-XH dân tộc Ơ Đu ở xã Nga My. Vào tối 23/7, ông Nguyễn Tâm Long, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Chính sách dân tộc (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) cũng bị tạm giữu. Còn ông Kim Văn Bốn, cán bộ Phòng Chính sách bị tạm giữ 4 tháng vào ngày 21/7.