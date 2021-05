“Tôi biết mình vi phạm pháp luật. Hành vi của tôi đã làm ảnh hưởng đến nhiều người, gây hại cho xã hội”.

Đó là lời ân hận của Đào Duy Tùng khi biết hành vi của mình đã làm lây lan dịch Covid-19 cho nhiều người, gây ảnh hưởng đến xã hội.

Nhập trái phép từ Lào về để né cách ly

Đào Duy Tùng, bệnh nhân 3051 vừa bị cơ quan điều tra Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Trước khi bị bắt giam, Đào Duy Tùng đã nói những lời ăn năn, day dứt của về hành vi của mình.

Đào Duy Tùng ân hận về hành vi của mình

Về việc nhập cảnh trái phép sang Lào, Tùng lý giải: “Tôi sang Lào vì có công việc cần giải quyết gấp nên không kịp làm hộ chiếu. Tôi cũng đã nghĩ đến đường chính ngạch nhưng sợ về phải cách ly. Nghĩ trong đầu là sang đấy tìm hiểu vài hôm rồi về. Nếu công việc thuận lợi thì về lại Việt Nam, làm hộ hộ chiếu để sang Lào dài hạn”.

Tùng khai, sau thời gian tìm hiểu việc bên Lào có nhập cảnh trái trái phép về lại Việt Nam, tới Hải Phòng ở nhiều này cùng bạn.

“Tôi biết mình nhập cảnh trái phép chứ không nghĩ mình bị bệnh dịch Covid-19. Về Việt Nam tôi không khai báo y tế. Đó là sai trái của tôi”.

Công an TP Hải Dương vào khu điều trị bệnh nhân Covid-19, nơi Đào Duy Tùng đang điều trị để làm việc.

Đối tượng biện minh, do trong hoàn cảnh đã nhập cảnh trái phép, nếu khai ra thì lộ hành vi sai phạm. Bản thân Đào Duy Tùng biết rõ việc nhập cảnh trong bối cảnh này sẽ bị nhà nước xử lý nghiêm. Đào Duy Tùng không về lại Hải Dương ngay cũng là lo sợ việc mình đi Lào bị bại lộ.

Công an TP Hải Dương lấy lời khai của Đào Duy Tùng tại bệnh viện

“Tôi không nghĩ mình có thể lây dịch, nên đã rất chủ quan. Khi nghi bị bệnh, tôi trở về Hải Dương để được xét nghiệm và điều trị. Cơ quan công an làm việc với tôi, lo sợ trước hình phạt của pháp luật do đã nhập cảnh trái phép nên tôi đã dấu lịch trình của mình, không nói thật. Việc này tôi đã làm các cán bộ công an phải đi lại vất vả nhiều, vào tận nơi đang có dịch mà tôi đang điều trị, rất nguy hiểm”.



“Những ngày trong viện tôi thấy mình có lỗi nhiều”



Khi được hỏi về suy nghĩ của bản thân về việc làm của mình, Đào Duy Tùng cúi mặt, kéo thấp chiếc mũ trên đầu, giọng đứt quãng.

“Những ngày qua, tôi nằm trong bệnh viện. Được các bác sĩ điều trị khỏi bệnh và tận mắt chứng kiến cán bộ công an TP Hải Dương vào làm việc với tôi rồi lại sau đó rời gia đình, đi cách ly 21 ngày, tôi thấy ân hận. Tôi đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều người, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân tỉnh Hải Dương. Từ việc làm sai trái của tôi mà nhiều người khác, trong đó có cả bạn bè, người thân của tôi bị lây bệnh. Hành vi của tôi như thế là sai”.

Đào Duy Tùng khỏi bệnh, được ra viện

Đào Duy Tùng nói lời xin lỗi và mong mọi người tha thứ. Bản thân bệnh nhân cũng muốn qua sự trả giá của mình, đừng ai phạm phải sai lầm tương tự.

Thực hiện lệnh bắt tạm giam Đào Duy Tùng

Thượng tá Vũ Dương Tường, Chánh văn Phòng Công an tỉnh Hải Dương cho hay, Đào Duy Tùng là người có hiểu biết pháp luật, va chạm xã hội nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là điểm khó trong quá trình điều tra lịch trình, nguồn lây bệnh.

Lời hối hận muộn màng của người nhập cảnh trái phép tại cơ quan công an

Ngày 6/5, đối tượng được ngành y tế xác định nhiễm Covid-19, không rõ nguồn lây.



Trước khi về Hải Dương, Tùng đi qua nhiều tỉnh, thành. Bệnh nhân này cũng là yếu tố dịch tễ lây cho hàng loạt bệnh nhân khác và tạo ra hai ổ dịch phức tạp tại TP Hải Dương.

Nguyễn Thu Hằng