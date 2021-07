Tại cơ quan công an, ông Phan Hữu Điệp Anh khai báo chi tiết về việc tung tin xuyên tạc trên mạng xã hội và xin được sự khoan dung của pháp luật, của người dân TP.HCM.

Thông tin từ Công an TP.HCM cho hay, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã làm rõ hành vi của bị can Phan Hữu Điệp Anh (SN 1961, ngụ tại đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh).

Trước đó, tối 21/7, Công an quận Bình Thạnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với ông Phan Hữu Điệp Anh về tội tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo thông báo của Công an TP.HCM, ngày 19/7 vừa qua tại TP.Thủ Đức, ông N.M.H có tiền sử bệnh tâm thần đã tẩm xăng tự thiêu. Công an cũng khẳng định trong thông báo rằng, ông H không bị nhiễm Covid-19.

Lướt mạng xã hội thấy thông tin này, ngay trong ngày, ông Phan Hữu Điệp Anh đã tải về, đăng tải trên facebook cá nhân có tên “Phan Anh Hữu”. Theo đó, ông Phan Hữu Điệp Anh đăng tải 4 hình ảnh liên quan đến vụ việc nhưng có nội dung xuyên tạc, bịa đặt cho rằng ông N.M.H bị nhiễm Covid-19 nhưng chính quyền không quan tâm dẫn đến sự việc trên.

Những thông tin xuyên tạc này được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây xôn xao, bất an trong dân chúng, gây mất lòng tin của người dân vào hệ thống chính quyền, vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn ra với quyết tâm cao độ. Do đó, Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị vào cuộc để điều tra.

Bị mời lên làm việc, ông Phan Hữu Điệp Anh đã thừa nhận. “Tôi nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xuyên tạc các biện pháp phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước…Điều này đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, dẫn đến hiểu sai bản chất cũng như công sức mà chính quyền và người dân TP đang chung tay phòng chống dịch.

Tôi cảm thấy hết sức hối hận về hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình, rất mong nhận được sự khoan dung của pháp luật và người dân TP”- ông Phan Hữu Điệp Anh nói.

Ngoài ra, công an cũng xác định, Phan Hữu Điệp Anh cũng đã sử dụng tài khoản “Phan Anh Hữu” để đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc các hoạt động của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua.

