Sau khi đi vào quán cà phê ở TP Vinh (Nghệ An) hướng về 5 người đang ngồi chung bàn, Thuận rút súng bắn vào người đàn ông rồi bỏ trốn.

Chiều nay 20/11, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Đậu Đức Thuận (SN 1984), trú tại phường Hưng Bình (TP Vinh) để điều tra làm rõ hành vi nổ súng bắn người tại quán cà phê số 1, Đinh Công Trang.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h 50p cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng, thuộc khối 2, phường Quang Trung (TP Vinh) xảy ra vụ việc 1 nam thanh niên sử dụng súng bắn người.

Nam thanh niên sau nổ súng đã gây thương tích cho anh N.Đ.T. (SN 1973), trú tại thành phố Vinh, người này bị gãy xương cánh tay.

Bước đầu xác định, Thuận nổ 2 phát súng liên tiếp hướng về anh T. Phát súng đầu tiên anh T. tránh kịp, nhưng phát thứ hai thì bị trúng đạn vào cánh tay.

Nghi phạm cầm súng chỉa vào người anh T. (vòng đỏ)

Sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án.

Nghi phạm Đậu Đức Thuận cùng tang vật vụ án

Qua truy xét nhanh, Công an đã xác định được đối tượng sử dụng súng bắn anh T. là Đậu Đức Thuận.

Đến 10h 35p cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Đậu Đức Thuận đã gây ra hành vi phạm tội kể trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo An