"Thầy phong thủy" Hồ Hữu Hòa khuyên Phan Văn Anh Vũ: “Anh Linh đã nói thế thì nên cho thêm một lần nữa và chỉ lần này em làm việc này giúp thôi, từ đây về sau em không tham gia vào nữa”.

Ông Hồ Hữu Hoà (SN 1984, quê Nghệ An) là người hành nghề tư vấn phong thủy, tâm linh và quen biết Phan Văn Anh Vũ vào năm 2010.

Cáo buộc của VKSND Tối cao cho rằng, Hòa đã giúp Vũ môi giới hối lộ cho cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Nguyễn Duy Linh.

Cuối tháng 6/2017, ông Hồ Hữu Hòa ra Hà Nội và được một cán bộ công an tên Nguyễn Tuấn Anh đưa đến nhà ông Linh.

Tại đây “thầy phong thủy” nói với cho cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo việc Phan Văn Anh Vũ muốn được gặp để nhờ giải quyết những khó khăn của Vũ liên quan đến pháp luật.

Ông Linh trả lời, lúc này nhạy cảm và bảo Hòa nói với Vũ, dịp này đang có nhiều chuyện nên ngại gặp. Sau đó ông Linh nói Hòa điện cho Phan Văn Anh Vũ bằng viber để ông Linh nói chuyện.

Phan Văn Anh Vũ

Đầu tháng 7/2017, Hồ Hữu Hòa vào TP.HCM gặp Vũ. Lúc này, Phan Văn Anh Vũ hỏi “thầy phong thủy” về việc ông Linh đang quy hoạch chức Tổng cục trưởng có “sáng giá” không.

Hòa đáp: “Em nghe anh Tuấn Anh là người em chơi với anh Linh nói, anh Linh là người sáng giá và có tiềm năng”. Lúc này, Phan Văn Anh Vũ nói, sẽ gửi quà nhờ Hòa mang ra cho ông Linh.

Khoảng tháng 8/2017, Hòa đến nhà riêng của Vũ ở TP.HCM. Trong lúc nói chuyện, Hòa nói Vũ nên cho ông Linh tiền. “Thầy phong thủy” này truyền đạt lại: “Anh Linh nhờ em đến nói với anh cho anh Linh xin 10 tỷ đồng”.

Hòa khuyên Vũ: “Anh Linh đã nói thế thì nên cho thêm một lần nữa và chỉ lần này em làm việc này giúp thôi, từ đây về sau em không tham gia vào việc này nữa”.

Phan Văn Anh Vũ đồng ý và hỏi ý kiến Hòa nên cho 10 hay 5 tỷ đồng. Hòa nói với Vũ, chỉ nên đưa cho ông Linh 5 tỷ.

Sau cuộc trao đổi trên, Vũ lấy 5 tỷ đồng tiền mặt, đưa cho lái xe là ông Nguyễn Đăng Luân để giao cho Hồ Hữu Hòa, và túi tiền được chuyển đến phòng làm việc của ông Nguyễn Duy Linh qua một số người trung gian.

Lời khai bất nhất của “thầy phong thủy”

Trước khi bị khởi tố bị can về tội môi giới hối lộ, Hòa khai báo về nội dung và các tình tiết diễn biến của vụ án như đã nêu trên. Nhưng sau khi bị khởi tố bị can, “thầy phong thủy” phủ nhận nội dung lời khai trước đây và viết đơn kêu oan.

Đến ngày 20/6, Hòa có bản tự khai và khai báo với CQĐT, thừa nhận những nội dung như lời khai ban đầu.

Trình bày lý do thay đổi lời khai, bị can cho rằng do bị ông Linh đe dọa: “... cậu mà khai báo điều gì bất lợi cho tôi thì cậu đi xa đó”.

Do sợ bị nguy hiểm, “thầy phong thủy” thay đổi lời khai theo hướng phản cung. Sau khi biết ông Nguyễn Duy Linh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, Hồ Hữu Hòa đã thành khẩn khai báo sự thật như lời khai ban đầu nêu trên.

Theo cáo buộc, ngoài lần nhận số tiền 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ, ông Nguyễn Duy Linh còn 4 lần khác nhận các túi quà, hộp quà do Vũ chuyển, thông qua các đối tượng trung gian.

Đối với 4 lần giao nhận quà này, lời khai của ông Nguyễn Đăng Luân và Hoàng Nam Trung (trợ lý của ông Linh) phù hợp với nhau về diễn biến sự việc, đặc điểm túi quà, thùng quà và phù hợp với kết quả thu giữ danh sách các cuộc gọi, định vị cột sóng điện thoại giữa hai số thuê bao điện thoại của hai người này.

Tuy nhiên, chỉ có lời khai ban đầu của Vũ về số tiền hàng triệu USD đã được chuyển đến cho ông Linh, những người khác có liên quan không biết cụ thể trong túi quà, thùng quà đựng đồ vật gì.

Do đó, CQĐT chưa xác định được túi quà, thùng quà này là gì, có giá trị cụ thể như thế nào nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Đề nghị Bộ CA xử lý cán bộ trung gian đưa, nhận quà cho ông Nguyễn Duy Linh Trong vụ án cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo (Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ, CQĐT xác định một số người trung gian giúp Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ cho ông Linh, trong đó có cả cán bộ công an.

T.Nhung