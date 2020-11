Nghi can thừa nhận có nợ nần từ cờ bạc nên khi cùng đường thì đi cướp ngân hàng và kế hoạch cướp không phải suy nghĩ nhiều.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra tại chi nhánh ngân hàng TPBank đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM, Công an địa phương này đã làm rõ về vụ cướp.

Nghi can Lê Tấn Tài (SN 1984, quê An Giang, tạm trú xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) đã khai báo chi tiết về kế hoạch cướp ngân hàng.

Nghi can Lê Tấn Tài khai, chỉ đi lòng vòng, thấy ngân hàng nào vắng người thì vào cướp

Tài thừa nhận, từ trước đến nay mê đỏ đen mà cụ thể là lô đề. Mới đây, tổng số nợ của Tài từ lô đề là 200 triệu đồng, không có cách giải quyết.

Bị các chủ nợ hối thúc, nặng lời và xác định không có cách nào tính chuyện trả nợ được nên Tài quyết định đi cướp.

Sáng 14/11, Tài đi xe gắn máy rời khỏi nhà, để thực hiện ý đồ cướp ngân hàng.

Tài khai, kế hoạch khá đơn giản, chỉ đi lòng vòng ở vùng ven Sài Gòn, nhắm vào ngân hàng nào vắng người thì vào cướp. Tài không hề có sự điều nghiên, soi xét mục tiêu trước khi gây án.

Dù tính chuyện đi cướp đơn giản như thế, nhưng Tài có chuẩn bị nhất định.

Dọc đường đi, Tài ghé vào cửa hàng xăng dầu mua 5 lít xăng chứa trong can nhựa và bỏ vào ba lô. Tài dừng xe tháo BKS bỏ vào cốp xe, ý định là che giấu hành tung, không bị camera an ninh dọc đường ghi nhận được.

Ngoài ra, Tài mặc áo tay dài, đeo khẩu trang che kín mặt.

9h15 sáng 14/11, Tài đi ngang qua chi nhánh ngân hàng TPBank, đường Trần Văn Giàu thấy vắng người, ít khách hàng đến giao dịch vào sáng thứ 7, nên quyết định ra tay. Tài để xe gắn máy ở bên ngoài và quẩy ba lô đi vào.

Tại quầy giao dịch số 2, Tài đặt ba lô xuống lấy can xăng ra, tưới lên bàn và tẩm vào người. Tài ném ba lô về phía nhân viên ngân hàng, yêu cầu bỏ tiền vào; nếu không đáp ứng thì hắn sẽ phóng hoả đốt ngân hàng và tự thiêu tại chỗ.

Dù hoảng sợ, nhân viên ngân hàng đã bí mật nhấn chuông báo động báo cho bảo vệ và Công an ở phía bên ngoài. Thấy tình hình bị động, Tài chạy bộ ra ngoài thoát thân, bị nhiều người truy đuổi theo sau.

Tuy nhiên, chạy 1 đoạn thì Tài bị xe gắn máy người đi đường tông trúng, té xuống. Tài bật lửa tự thiêu nên khi lửa bùng cháy thì la hét, vùng vẫy, tự cởi áo ngoài.

Bảo vệ ngân hàng, Công an và dân xung quanh đã nhanh chóng ứng cứu dập lửa và khống chế được Tài. Công an đưa Tài đi bệnh viện băng bó vết thương và sau đó xác định nghi can này bỏng nhẹ nên đưa về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.

Bắt đối tượng tẩm xăng vào người xông vào cướp ngân hàng ở Sài Gòn Đối tượng tẩm xăng vào người và xông vào ngân hàng để cướp nhưng đã bị bắt giữ.

Phước An