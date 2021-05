6 người dân trú xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) bị xử phạt 46 triệu đồng sau khi “đột nhập” vào xã đang phong tỏa để đánh ghen.

Chiều nay (16/5), ông Hoàng Văn Thái - Phó chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) đã ký quyết định xử phạt đối với 6 người tại xã Phong An vì các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và vi phạm qui định về trật tự công cộng.

Trong đó, ông Hoàng Ngọc A. (37 tuổi, trú xã Phong An) bị phạt 7,5 triệu đồng theo quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trần Thị L. (33 tuổi), Trần Công Đ. (31 tuổi), Trần Văn Q. (23 tuổi), Hoàng Thị H. (29 tuổi), Nguyễn Thị B. (40 tuổi, cùng trú xã Phong An) mỗi người bị phạt 7,7 triệu đồng vì vi phạm tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP và vi phạm quy định về trật tự công cộng được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 6 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Xã Phong Hiền bị phong tỏa tạm thời sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Trước đó, sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19, ngày 9/5, UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời xã Phong Hiền theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ.

Rạng sáng 13/5, ông Hoàng Ngọc A. đã “vượt chốt” kiểm soát vào nhà bà Lê Thị Thanh S. (29 tuổi, ở thôn An Lỗ, xã Phong Hiền) để đưa thuốc hạ sốt và ở lại nhà bà S.

Đến khoảng 2h20, bà Trần Thị L. (vợ ông A.), Trần Công Đ., Trần Văn Q., Hoàng Thị H., Nguyễn Thị B. đi đến chốt kiểm soát dịch tễ Bích Đương (xã Phong Hiền) và xin lực lượng bảo vệ chốt kiểm soát được vào trong thôn nhưng bị lực lượng chức năng từ chối.

Sau đó, những người này quay lại nhưng đã đi đường ruộng để "đột nhập" xã Phong Hiền rồi tới nhà bà S. để đánh ghen. Phát hiện sự việc, ông A. đã băng qua ruộng, nhanh chân chạy về nhà tại xã Phong An.

Thấy sự việc nghiêm trọng, mẹ chồng bà S. gọi điện cầu cứu công an xã Phong Hiền đến xử lý. Năm người trên được đưa đến Trạm Y tế xã Phong Hiền làm việc. Ông A. cũng bị công an xã Phong An bắt giữ và giao cho công an xã Phong Hiền xử lý.

Sau sự việc xảy ra, cả 6 người trên cùng 3 cháu nhỏ bị đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quang Thành