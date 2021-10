Tỉnh Long An vừa có quyết định mở lại các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hát với nhau...

UBND tỉnh Long An vừa có chỉ đạo về điều chỉnh các biện pháp ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, từ 0h ngày 27/10, tỉnh Long An cho phép tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo phòng, chống dịch không hạn chế số lượng người tham gia.

Cụ thể, các hoạt động này bao gồm hội họp, tập huấn, hội thảo, hoạt động văn hóa nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng xúc tiến thương mại (bao gồm hội chợ, triển lãm, hội nghị - sự kiện kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm), thể dục, thể thao, tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, đám cưới, đám tang.

Đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, tỉnh Long An cho phép các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, xông hơi, internet, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hát với nhau được phép hoạt động nhưng tối đa chỉ 50%.

Kinh nhà hàng/quán ăn, quán giải khát, phòng tập thể hình (gym), yoga, làm tóc (bao gồm cắt tóc), câu lạc bộ bida, làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu; bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật được phép hoạt động với công suất tối đa 70%.

Đối với Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống hoạt động bình thường.

Tất cả người dân tham gia các hoạt động đều trên phải đáp ứng các điều kiện như đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72h.

Chính quyền yêu cầu chủ cơ sở, địa điểm kinh doanh có trách nhiệm tạo mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid hoặc website https://qr.tokhaiyte.vn, in dán mã QR và yêu cầu người lao động, khách hàng quét mã khi vào/ra cơ sở, địa điểm kinh doanh để quản lý thông tin người vào/ra.

Về hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải; lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tinh hoặc liên tỉnh được hoạt động bình thường nhưng phải đáp ứng các điều kiện, quy định theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Bộ Y tế.

Căn cứ kết quả đánh giá tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đến nay tỉnh Long An đã công bố đạt cấp độ 1.

Cụ thể, cấp tỉnh đạt cấp độ 1, nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Ngoài ra, với huyện, thị xã, thành phố, 10 địa phương đạt cấp độ 1 gồm TP Tân An, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng; 5 địa phương cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) là Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa và thị xã Kiến Tường.

Đối với xã, phường, thị trấn, ở cấp độ 1 có 157 đơn vị; cấp độ 2 có 29 đơn vị và có 2 đơn vị thuộc cấp độ 3 - nguy cơ cao.

Tuấn Kiệt